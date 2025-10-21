“만두 먹고 전통시장 할인받고”… 원주시, 세일 페스타 개최

원주시는 지역 대표 축제인 원주만두축제와 연계, 구도심 상권을 활성화하기 위해 오는 22일부터 26일까지 5일간 ‘원주만두축제와 함께하는 세일 페스타’를 개최한다고 21일 밝혔다.

이번 세일 페스타에서는 만두축제 행사장 인근 소상공인과 자영업자들이 참여해 자율적인 할인 행사를 진행한다. 시민들은 할인된 가격으로 다양한 상품을 구매할 수 있다. 참여업체는 매출 증대와 홍보 효과를 거둘 수 있어 지역 상권에 활력을 불어넣을 것으로 기대된다.

원주만두축제와 함께하는 세일 페스타 포스터. 원주시 제공

행사에는 원일로 일대 일부 상점들이 참여한다. 중앙동 전통시장 일원(도래미시장, 문화의거리, 자유시장, 중앙시장, 중원전통시장, 풍물시장)에서는 자체적으로 세일 페스타를 진행할 예정이다.

특히 전통시장과 상점가의 온누리상품권 가맹점에서는 온누리상품권을 통해 10% 할인 혜택을 받을 수 있다. 혜택을 받기 위해서는 사전에 ‘디지털온누리’ 앱을 설치해야 한다.

행사는 참여업체마다 개별적으로 진행된다. 할인 품목과 할인율 등 자세한 사항은 시 누리집, 원주만두축제 공식 사회관계망서비스(SNS) 등에 게시된 안내문의 큐알(QR)코드를 통해 확인할 수 있다.

원강수 원주시장은 “원주만두축제와 함께하는 세일 페스타는 지역 상권에 축제의 열기와 활력을 함께 불어넣는 행사가 될 것”이라며 “시민들이 맛있는 만두를 즐기며 전통시장과 상점가 지역 소상공인들과 상생하는 자리가 되길 바란다”라고 말했다.

