캄보디아서 숨진 韓대학생 유해 인천 도착…사망 74일 만

한국 국립과학수사연구원(국과수) 법의관 및 경찰 수사관들이 탄 차량이 20일(현지시간) 캄보디아 프놈펜 턱틀라 사원에서 현지 범죄조직에 납치돼 피살당한 한국인 대학생 박모씨의 부검 및 화장절차가 끝난 뒤 사원을 빠져나가고 있다. 연합뉴스

캄보디아 범죄 단지에서 고문을 당한 뒤 살해된 20대 한국인 대학생 박모씨의 유해가 21일 오전 인천국제공항을 통해 송환됐다. 캄보디아에서 숨진 채 발견된 지 74일 만이다.

박 씨의 유해를 담은 비행편은 21일 오전 8시 10분쯤 인천국제공항에 도착했다.

캄보디아에서 돌아온 부검팀은 이 사건 관할 경찰청인 경북경찰청 형사기동대장에게 유해를 인도할 예정이다. 이후 유해는 유족들에게 전달된다.

앞서 한국 경찰과 캄보디아 수사 당국은 전날 오전(현지 시간) 캄보디아 프놈펜 턱틀라 사원에서 박씨 시신을 합동으로 부검했다.

한국 측은 경찰 수사관 등 2명과 국립과학수사연구원 부검의 3명, 법무부 국제형사과 검사 1명 등 모두 6명, 캄보디아 측은 경찰청 담당자와 의사 등 6명이 참여했다.

부검 결과 장기 적출 등 시신 훼손은 확인되지 않았지만 다수의 타박상과 외상이 발견됐다. 정확한 부검 결과가 나오기까진 약 한 달 정도가 걸릴 예정이다.

박씨는 지난 7월 17일 가족에게 “박람회에 다녀오겠다”고 말한 뒤 캄보디아에 왔고, 현지 범죄 단지인 이른바 ‘웬치’에 감금돼 고문당했다. 이어 한 달도 안 된 지난 8월 8일 깜폿주 보코산 일대 차량 안에서 시신으로 발견됐다.

박씨를 살해한 혐의(살인과 사기) 등을 받는 30∼40대 중국인 3명은 지난 10일 캄보디아 법원에 구속 기소됐고, 현지 경찰은 범행을 주도한 중국 동포(조선족) 등 2명을 쫓고 있다.

