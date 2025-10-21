이이경, 19금 사생활 폭로글에 “허위사실 유포 법적 조치”

배우 이이경 측이 19금 사생활 폭로에 법적 대응한다고 밝혔다.

이이경 소속사 상영이엔티는 "최근 온라인 커뮤니티와 SNS를 중심으로 게재·유포되고 있는 사안과 관련해 허위사실 및 악성 루머 등으로 인한 피해에 법적조치를 준비 중"이라며 "이번 사안 심각성에 따라 허위사실 유포에 따른 직·간접적 손해 규모를 산정해 모든 조치를 취할 예정"이라고 20일 밝혔다.

그러면서 "위와 같은 사안은 작성은 물론 무분별한 게재·유포 또한 법적조치 대상에 해당한다. 이로 인해 불필요한 피해가 발생하지 않도록 유의 부탁드린다. 팬들이 보내주는 제보와 당사 모니터링을 통해 아티스트 보호에 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.

최근 네이버 블로그에는 '이이경님 찐모습 노출합니다'라는 제목의 게시물이 올라왔다. 이이경으로 추정되는 인물과 한 여성이 나눈 카카오톡, 인스타그램 DM 메시지다. 여성에게 신체 사진을 요구하고 욕설, 성희롱, 음담패설한 내용이 담겼다. 이이경 촬영장 사진과 셀카 등도 포함했으나, 진위 여부는 확인되지 않은 상태다.

이 여성은 외국인으로 추정되는 가운데 "핸드폰으로 바꾸면서 많은 증거를 잃어버렸지만, 이이경의 진짜 모습"이라며 "나에게 여러 부적절한 말을 하기도 했다. 한국어가 아직 완벽하지 않아서 표현이 어색할 수도 있지만 이해해달라"고 했다.

한편 이이경은 MBC TV 예능 '놀면 뭐하니?'에 출연 중이다. 최근 KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다' MC로 발탁, 다음 달 12일 오후 8시30분 방송에서 첫 인사할 예정이다.

