[포토] 하츠투하츠 유하 '매력적인 눈빛'

그룹 하츠투하츠 유하가 20일 서울 용산구 한남동 블루스퀘어에서 열린 첫 미니앨범 ‘FOCUS’(포커스)의 쇼케이스에 참석해 포즈를 취하고 있다.

타이틀 곡 'FOCUS'는 빈티지한 피아노 리프가 돋보이는 하우스 장르 기반의 곡으로, 중독성 강한 멜로디와 시크한 보컬이 어우러져 하츠투하츠의 새로운 매력을 선사한다. 가사에 온 신경이 상대에게 집중된 상태를 감각적으로 풀어냈다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지