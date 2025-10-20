22년 만에 대만에 밀렸다…IMF “韓 1인당 GDP 세계 34위→37위”

한국의 1인당 국내총생산(GDP)이 지난해 세계 34위에서 올해 37위로 1년 만에 세 계단 떨어질 것이란 국제통화기금(IMF) 전망이 나왔다. 반면 대만은 순위가 급상승하며 22년 만에 한국을 앞지를 것으로 보인다.

20일 한국은행 등에 따르면 IMF는 지난 15일 발표한 ‘세계경제전망’(World Economic Outlook) 보고서에서 올해 한국의 1인당 GDP를 3만5962달러로 예상했다. 지난해(3만6239달러)보다 0.8% 감소한 수치다. 한국은 지난해 IMF 통계에 포함된 197개국 중 34위였지만, 올해는 37위로 떨어질 것으로 전망됐다.

경기 평택시 포승읍 평택항에 수출용 컨테이너들이 쌓여있는 모습. 뉴스1

IMF는 한국이 3년 뒤인 2028년 4만802달러로, 1인당 GDP 4만달러 시대를 넘길 것으로 내다봤다. 올해 4월 2029년에 4만달러 돌파를 예상한 것보다 1년 앞당긴 것이다. 반대로 세계 순위는 2028년 40위, 2029년 41위 등으로 꾸준히 떨어질 것으로 예측했다.

IMF의 이 같은 한국을 향한 비관적 전망은 대만과 대조적이다. IMF는 대만의 1인당 GDP가 작년 3만460달러에서 올해 3만7827달러로 11.1% 증가하면서, 세계 순위가 38위에서 35위로 세 계단 뛰며 한국을 앞지를 것으로 봤다. 지난 2003년 한국이 대만을 앞지른 이후 22년 만의 역전이다.

IMF는 더 나아가 내년에는 대만이 4만1586달러를 달성해 한국보다 2년 앞서 4만달러 선을 돌파하고, 세계 순위가 31위까지 치솟을 것으로 예측했다. 특히 5년 뒤인 2030년엔 5만252달러로, 5만달러 선까지 넘어설 것으로 전망했다. 대만의 약진은 TSMC로 대표되는 반도체 산업의 성장이 가장 큰 배경으로 분석된다.

한편 올해 1인당 GDP 세계 1위는 리히텐슈타인으로, 23만171달러로 예상됐다. 이어 룩셈부르크(14만6818달러), 아일랜드(12만9132달러), 스위스(11만147달러), 아이슬란드(9만8150달러), 싱가포르(9만4481달러), 노르웨이(9만1884달러), 미국(8만9599달러), 덴마크(7만6481달러), 마카오(7만4921달러) 등이 뒤를 이었다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지