조현 “캄보디아 감금 한국인 2명 구출” [캄보디아 한국인 피해 확산]

조현 외교부 장관이 캄보디아에서 벌어진 한국인 대상 범죄 대응을 위해 영사 전담 인력 40여명을 확충하고, 동남아시아 전역에 조기경보체계를 가동한다고 밝혔다.



20일 조 장관은 캄보디아 사태의 정부 후속 조치와 관련해 이같이 설명했다. 지난 16일 캄보디아 측의 현장 단속으로 온라인 스캠 범죄 혐의를 받는 한국인 10여명 체포, 이와 별개로 감금됐다고 신고한 한국인 2명의 구출이 이뤄졌다고도 밝혔다. 이들은 이번주 귀국할 예정이다.

조현 외교부 장관. 연합뉴스

이날 조 장관은 취재진을 만나 외교부의 영사 업무 전문성 제고를 위해 이를 담당할 인력 40여명을 신규 채용할 계획이라고 밝혔다. 해당 인력을 최대한 빠르게 충원해 일단 캄보디아 문제에 집중하도록 하고, 인근 동남아 국가 공관에서도 순환식으로 영사 인력을 지원하기로 했다.



또한 동남아 지역에 대해 조기경보체계를 가동해 유사한 일이 일어날 때 이를 선제적으로 파악할 수 있도록 할 방침이라고 강조했다. 피해자가 대사관에 찾아오거나 신고를 한 뒤에야 사태를 파악하는 대응 수준을 벗어나겠다는 얘기다. 이는 현재 24시간 가동되는 외교부 해외안전상황실을 확대해 이뤄질 방침이다.



대사관 대응 논란과 관련해 외교부 고위당국자는 경비 인력 재교육을 통해 업무 시간 외에 찾아오는 민원인도 즉각 직원과 연결되도록 하고, 대사관 인근 게스트하우스를 빌려 급한 경우 민원인이 머무를 수 있도록 했다고 전했다.



이날 금융감독원이 국회 정무위원회 소속 강민국 의원에게 제출한 자료를 보면 국민은행·전북은행·우리은행·신한은행·IM뱅크 등 국내 금융사의 캄보디아 현지법인 5곳이 프린스그룹과 총 52건 거래를 진행했다. 거래 금액은 총 1970억4500만원에 달했고, 이들 금융사의 현지법인 계좌에 남아 있는 프린스그룹 자금은 900억원 이상인 것으로 확인됐다.

