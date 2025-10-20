여자 친구 살해 뒤 김치냉장고에 숨긴 40대 구속기소

여자 친구를 살해한 뒤 시신을 김치냉장고에 1년 가까이 숨긴 40대 남성이 재판에 넘겨졌다.

전주지방검찰청 군산지청 형사2부는 20일 살인과 사체유기, 컴퓨터등사용사기 혐의로 이모(41)씨를 구속기소 했다고 밝혔다.

법정으로 향하는 살인 및 시체유기 혐의 40대. 연합

이씨는 지난해 10월 20일 군산시 조촌동의 한 빌라에서 여자 친구 B(40대)씨를 목 졸라 살해한 뒤, 시신을 김치냉장고에 은닉한 혐의를 받고 있다. 그는 4년간 교제한 피해자와 경제적 문제로 다투다 범행을 저지른 것으로 조사됐다.

경찰은 지난달 이씨와 동거 중인 다른 여성의 가족으로부터 “이씨가 사람을 죽였다고 들었다”는 신고를 받고 수사에 착수해 B씨가 거주하던 빌라를 수색해 냉동 상태의 시신을 발견했다.

B씨 가족은 실종 기간 동안 메신저로 ‘무사히 잘 있다’는 문자만 받았고, 직접 통화가 되지 않는 점을 수상히 여겨 실종 신고를 한 사태였다. 해당 메시지는 이씨가 피해자 휴대전화를 이용해 보낸 것으로 드러났다.

이씨는 범행 사실을 감추기 위해 피해자 명의 휴대전화로 가족과 연락을 이어가며 정상적인 생활을 하는 것처럼 꾸몄고, 시신을 은닉한 기간 피해자 휴대전화를 이용해 8800만원을 대출받아 생활비로 사용한 것으로 확인됐다.

검찰은 사건 송치 후 피의자와 참고인 조사, 계좌 추적, 통화내역 분석 등 보완수사를 거쳐 범행 동기와 이후 정황을 추가로 규명했다.

검찰 관계자는 “피해자 유족 지원과 함께 피고인에게 죄에 상응하는 처벌이 이루어질 수 있도록 공소유지에 주력할 것”이라고 말했다.

