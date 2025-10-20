리틀엔젤스, 美 무대서 K문화 알렸다

리틀엔젤스예술단이 ‘제52회 로스앤젤레스(LA) 한인축제’ 무대에서 한국 전통문화의 아름다움을 선보이며 현지 관객들에게 깊은 인상을 남겼다.



리틀엔젤스는 지난 16일부터 19일까지 미국 LA 서울국제공원에서 ‘경계선을 넘어서’를 주제로 열린 이번 축제 첫날 개막식 축하공연과 이튿날 문화공연에 연이어 출연했다고 20일 밝혔다. 공연에서는 ‘궁’, ‘부채춤’, ‘설날아침’, ‘신명한판(사진)’이 무대에 올랐다. 한국 전통무용 특유의 우아함과 흥겨움이 현장을 가득 채우며 관객들의 뜨거운 호응을 받았다. 이어진 K팝 커버댄스 무대는 전통과 현대를 아우르며 세대와 국경을 넘어선 공감대를 형성했다.



1962년 창단한 리틀엔젤스예술단은 1965년부터 해외 순회공연을 시작했으며, 지금까지 세계 60여 개국에서 문화사절단 역할을 해왔다. 이번 로스앤젤레스 공연 역시 해외 동포들과 고국의 문화를 나누고, 현지인들에게 한국 전통예술을 알리는 뜻깊은 무대가 됐다.

