케데헌 OST, 빌보드 앨범차트 2위…스위프트 2주 연속 정상

넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스' OST 앨범이 미국 빌보드 메인 앨범차트 '빌보드 200'에서 2위를 기록했다.



19일(현지시간) 빌보드의 차트 예고 기사에 따르면 '케이팝 데몬 헌터스' OST 앨범은 지난주 차트에 이어 2위를 차지하며 17주 연속 앨범차트에 진입했다.

케이팝 데몬 헌터스 등장인물인 헌트릭스. 넷플릭스 제공

팝스타 테일러 스위프트는 정규 12집 '더 라이프 오브 어 쇼걸'(The Life of a Showgirl)로 2주 연속 앨범차트 정상을 지켰다.



'빌보드 200'은 실물 음반 등 전통적 앨범 판매량, 스트리밍 횟수를 앨범 판매량으로 환산한 수치(SEA), 디지털 음원 다운로드 횟수를 앨범 판매량으로 환산한 수치(TEA)를 합산한 '앨범 유닛'(Album Units)으로 순위를 매긴다.



'케이팝 데몬 헌터스' OST 앨범은 이번 차트 집계 기간 전주보다 9％ 상승한 10만4천장에 해당하는 앨범 유닛을 기록했다.



'더 라이프 오브 어 쇼걸'은 전주보다 92％ 감소한 33만8천장에 해당하는 앨범 유닛을 기록했다.



스위프트는 앞서 400만2천장에 해당하는 앨범 유닛을 올렸는데, 이는 빌보드가 1991년 앨범 판매량 데이터를 전자 집계하기 시작한 이래 가장 높은 수치다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지