박진주, 11월 30일 비연예인과 결혼…“오랜 기간 깊은 신뢰”

배우 박진주(36)가 결혼한다.

20일 박진주 소속사 프레인TPC 측은 “항상 박진주 배우를 아껴주시고 사랑해 주시는 모든 분들께 진심으로 감사드리며, 기쁜 소식이 있어 전해드린다”고 밝혔다.

이어 “오는 11월 30일, 박진주 배우가 오랜 기간 깊은 신뢰를 쌓아온 분과 서로의 인생을 함께하기로 약속했다”고 결혼 소식을 전했다.

“결혼식은 서울 모처에서 양가 가족과 가까운 지인들을 모시고 비공개로 진행될 예정. 예비 배우자가 비연예인인 만큼, 조용히 식을 올리는 점 너른 양해 부탁드린다”고 전했다.

또한 “박진주 배우는 결혼 이후에도 변함없이 배우로서 좋은 모습으로 여러분께 인사드릴 예정”이라며 “보내주시는 사랑에 다시 한번 깊이 감사드리며, 새로운 출발을 앞둔 박진주 배우에게 따뜻한 축하와 응원 부탁드리겠다”고 덧붙였다.

박진주는 올해 tvN 드라마 '별들에게 물어봐'와 단막극 '내 딸 친구의 엄마'에 출연했다. 뮤지컬 '라이카' 무대에도 올랐다. 30일부터 '어쩌면 해피엔딩' 10주년 공연에 함께 할 예정이다.

