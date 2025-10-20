추석 연휴에도… 서울 아파트 ‘패닉 바잉’

지난 추석 연휴 부동산 시장에서 ‘패닉 바잉’ 수요가 몰리며 서울 아파트 거래량이 크게 늘어난 것으로 나타났다. ‘내 집 마련’에 마음이 급해진 실수요자들이 대거 움직이며 신고가도 속출했다. 더불어민주당과 정부는 10·15 부동산 대책 후속 조치로 연내에 구체적인 연도별 공급계획을 발표하는 방안을 검토 중이다.

19일 국토교통부 실거래가 공개 시스템에 따르면 개천절인 지난 3일부터 연휴 마지막 날인 10일까지 8일간 서울에서 신고된 아파트 매매 계약은 총 653건으로 집계됐다. 현행법상 주택 매매 계약일로부터 30일 안에 실거래 신고를 하면 돼 실제 거래량은 더욱 늘어날 것으로 보인다.

19일 서울 중구 남산에서 바라본 아파트 단지. 뉴스1

자치구별로 강동구가 63건으로 가장 많았고 마포구(53건), 성동구(28건) 등 ‘한강벨트’를 비롯해 성북구(59건), 동작구(32건), 관악구(19건), 광진구(18건) 등 주변 지역 거래가 두드러졌다. 추석 전부터 규제 발표가 예고됨에 따라 매매 수요가 폭발한 것으로 분석된다.

규제 지역으로 지정된 곳에선 막판 신고가 계약이 이어졌다. 국토부에 따르면 서울 양천구 래미안목동아델리체 전용면적 59.82㎡는 지난 15일 이전보다 1억3000만원 오른 15억5000만원(22층)에 매매 계약이 체결됐다. 서울 광진구 자양9차현대홈타운 전용 82.56㎡는 15일 18억원(4층)에 매매돼 종전 신고가를 갈아치웠다. 한강벨트 인근 공인중개업소는 추석 연휴뿐 아니라 이후 주말에도 북새통을 이뤘다.

노원구 중계동의 한 공인중개업소 관계자는 “노도강(노원·도봉·강북구)에서도 이미 살 사람은 많이 샀다”고 말했다. 마포구 아현동의 한 중개업소 대표는 “16일부터 토허제 매수 요건인 ‘매수 시 4개월 내 전입 및 2년 실거주 의무’를 피하기 위한 갭투자자들이 분주히 움직이면서 가격이 올랐다”고 했다.

구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관은 보유세 카드를 빼들지에 대해 “부동산 보유세 강화는 납세자 부담 능력에 맞게 공평 과세해야 한다는 조세원칙인 ‘응능부담’에 해당한다”며 “꼭 다주택뿐 아니고 (한 채의) 고가 주택 같은 경우도 봐야 한다. 50억원짜리 집 한 채 들고 있는 경우에는 (보유세가) 얼마 안 되는데 5억원짜리 집 세 채에 (보유세를) 더 많이 부과한다면 무엇이 형평성에 맞는지도 살펴봐야 한다”고 말했다.

당정은 세세한 연도별 공급계획도 올해 안에 내놓을 태세다. 규제 중심의 10·15 대책에 대한 비판 여론을 의식한 것으로 보인다.

김병기 원내대표는 이날 기자간담회에서 ‘당정이 서울 내 특정 지역(구)에 특정 호만큼 공급 물량을 발표할 계획이 있나’란 질문에 “(당) 정책위원회에서 검토 중인 사항”이라며 “긍정적으로 검토가 끝나면 연말·연초쯤 발표하는 방안이 고려되는 것으로 안다”고 말했다.

공급계획에는 공공청사나 학교, 버스 차고지 등 유휴부지를 활용하는 방안이 거론된다. 김 원내대표는 “유휴부지가 없지는 않다. 유휴부지를 어떻게 판단하고 어떻게 확보하느냐의 문제일 뿐”이라며 “정부가 서울 등 수도권 지역에 (주택공급용) 유휴부지를 어느 정도 확보했다”고 했다.

민주당은 재건축·재개발 완화 관련 법·제도 정비에도 속도를 내겠다는 방침이다. 대표적으로 기존에 사업시행계획·관리처분계획 등 인·허가를 단계별로 따로 받던 절차를 한 번에 처리할 수 있도록 하는 내용 등을 담은 ‘도시 및 주거환경정비법 개정안’을 연내 정기국회에서 처리할 태세다. 경찰은 내년 3월15일까지 부동산범죄 특별단속에 나선다.

경찰청 국가수사본부는 집값 띄우기 등 불법중개행위, 부정청약 등 공급질서 교란행위, 내부정보 이용 투기, 재건축·재개발 비리, 기획부동산, 농지 불법투기, 명의신탁, 전세사기 8개 분야를 중점 단속하기로 하고 841명 규모의 전담수사팀을 꾸렸다고 밝혔다.

