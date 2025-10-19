전국 대체로 흐린 하늘…오후부터 기온 '뚝'

일요일인 19일은 전국이 대체로 흐리고, 오후부터 기온이 크게 낮아져 쌀쌀하겠다.

기상청은 이날 전국 하늘이 대체로 흐린 가운데, 오후부터 기온이 크게 낮아지겠다고 예보했다. 바람도 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮아지겠다.

17일 서울 중구 서울도서관 외벽 대형 글판인 꿈새김판에 '따스했던 너를 남겨두려고, 붉어진 너를 책갈피에 끼운다'는 문안이 가을편으로 게시되어 있다. 뉴스1

이날 경북동해안과 부산·울산에는 새벽까지, 강원도에는 아침까지, 제주도에는 오후까지 가끔 비가 내리겠다.

전날부터 19일까지 지역별 예상 강수량은 △강원영동 5~20㎜ △경북동해안·북동산지 5~10㎜ △부산·울산·경남동부내륙 5㎜ 미만 △제주도 5~20㎜ 등이다.

이날 아침 최저 기온은 10~17도, 낮 최고 기온은 17~23도로 예상된다.

오후부터는 북쪽의 찬 공기가 유입되면서 기온이 크게 낮아져, 급격한 기온변화로 인한 건강관리가 필요하겠다.

주요 도시 예상 최저 기온은 △서울 13도 △인천 12도 △춘천 12도 △강릉 13도 △대전 13도 △대구 15도 △전주 14도 △광주 15도 △부산 17도 △제주 20도다.

최고기온은 △서울 19도 △인천 18도 △춘천 19도 △강릉 19도 △대전 21도 △대구 20도 △전주 21도 △광주 21도 △부산 22도 △제주 23도로 예상된다.

당분간 낮은 구름대가 유입되는 강원산지에는 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전 권역이 '좋음'으로 예상된다.

<뉴스1>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지