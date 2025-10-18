인천행 中여객기, 한국인 보조배터리 불로 상하이 비상착륙

중국 항저우(杭州)에서 인천으로 가던 중국국제항공(에어차이나) 여객기가 한국 승객이 소지한 보조배터리에 불이 나 비상 착륙했다.

18일 중국국제항공과 극목신문 등 중국 매체들에 따르면 이날 오전 9시 47분(이하 현지시간) 항저우 샤오산국제공항을 이륙해 인천국제공항으로 향하던 중국국제항공 CA139편(에어버스 A321) 여객기는 오전 11시 5분께 상하이 푸둥국제공항에 비상 착륙했다.

18일 인천행 중국국제항공 기내 화재. 웨이보 캡처

한국 교민 사회 등에 따르면 비행기가 이륙한 뒤 한 한국인 승객이 기내에 반입한 보조배터리에서 불이 났다.

중국국제항공은 소셜미디어를 통해 "한 여행객이 수하물 칸에 실은 수하물 내 리튬배터리가 자연 발화했다"며 "승무원들이 절차에 따라 즉시 처치해 인명피해는 없었다"고 밝혔다. 이어 "비행 안전을 확보하기 위해 비행기는 상하이 푸둥공항에 착륙했고 항공기를 조정해 항공편 업무를 계속 집행했다"고 설명했다.

소셜미디어에 유포된 영상에는 기내 수하물 선반에 불이 붙자 승객들이 비명을 지르는 가운데 승무원들이 대응하는 모습이 담겼다. 탑승객이라 주장하는 네티즌은 "펑 하는 소리와 함께 불길이 뿜어져 나왔다"고 전하기도 했다.

불이 난 보조배터리의 소지자인 한국인 승객은 상하이 비상 착륙 후 중국 당국의 조사를 받았고 19일 귀국 예정인 것으로 알려졌다.

이 항공편은 다시 오후 3시 3분 상하이를 출발, 오후 5시 34분 인천국제공항에 도착했다.

중국 당국은 보조배터리로 인한 비행기 내 화재가 잇따르자 올해 6월 28일부터 자국 안전인증인 '3C' 마크가 없는 배터리의 중국 국내선 기내 반입을 금지했다. 국제선은 이 규정 적용을 받지 않는다.

<연합>

