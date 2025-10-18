옥주현, 모발 이식 부작용 고백 "잔머리 사라져 스트레스"

가수 겸 뮤지컬 배우 옥주현이 모발 이식 부작용을 토로했다.

옥주현은 17일 자신의 유튜브 채널에 모발·두피 관리법을 소개하는 영상을 게재했다.

사진=유튜브 채널 '눙주현' 화면 캡처

영상에서 옥주현은 "가발을 자주 쓰는 뮤지컬 배우들의 공통된 고민은 바로 탈모"라며 "저는 9년쯤 머리 뒤쪽의 모근을 뽑아서 앞부분에 심었다"고 말했다.

그는 "모발 이식 후 잔머리가 사라지는 문제가 생겼다"며 "돈이 있다고 머리를 제대로 심을 수 있는 것이 아니다. 머리카락의 뿌리 간격이 도와주지 않으면 억만금이 있어도 머리를 심어봤자 도와주지 않는다"고 했다.

이어 "(모발 이식은) 나무 심는 거랑 똑같다. 뒤쪽 머리카락은 우직한 나무, 잔머리는 여린 나무일 텐데 서로 뿌리가 침범되지 않는 범위 내에서 나무를 심어줘야 한다"고 설명했다.

그러면서 "뒷머리를 앞에 심었더니 양옆 헤어라인이 눈썹 정리한 것처럼 너무 깨끗해져서 몇 년 동안 그게 너무 스트레스였는데 지금은 잔머리가 다 났다"고 말했다.

옥주현은 이를 극복하기 위해 저녁에 머리를 감고, 두피에 영양분 제공하는 방법으로 두피 문제를 극복했다고 전해 눈길을 끌었다.

