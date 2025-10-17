김종국, ♥아내 감추려 영상 삭제?…“그 정도로 정신 나간 놈 아냐”

유튜브 채널 김종국 ‘GYM JONG KOOK’ 캡처

가수 겸 방송인 김종국이 최근 불거진 신혼여행 브이로그 삭제 논란에 대해 직접 입장을 밝혔다.

김종국은 지난 16일 자신의 유튜브 채널 ‘GYM JONG KOOK’에서 운동 메이트 유노윤호, 찬열, 유리, 수호, 마선호와 함께한 운동 일상을 공개했다. 해당 영상의 설명란에는 신혼 영상 비공개 전환과 관련된 비하인드 스토리가 담겨 있어 눈길을 끌었다.

그는 “지난 영상을 내리게 된 이유를 짧은 글로 공지하기엔 부족함이 있어 방법을 논의하는 과정이었다”며 운을 뗐다.

유튜브 채널 김종국 ‘GYM JONG KOOK’ 캡처

이어 김종국은 “해당 영상 속 형체도 알아볼 수 없는 검은 실루엣을 감추기 위해 영상을 삭제한 것 아니냐’는 말도 안 되는 기사들이 올라오더라”며 “누가 봐도 상식 밖인 이야기들이 진짜처럼 퍼져나가는 상황을 보며 황당했다”고 덧붙였다.

또 “살다 보면 예기치 않게 된통 꼬이거나 억울한 일이 생기기도 한다. 결혼식 관련해서도 왜곡된 얘기들이 너무나 많아 속상하고 안타깝지만, 그 또한 명분을 준 제 탓이라 생각하고 맞을 건 좀 맞고, 그냥 하던 대로 앞만 보고 열심히 성실히 살려고 한다”며 담담한 심정을 전했다.

그러면서 “그래도 나름 오랜 시간 지켜보셨을 텐데, 그 정도로 정신 나간 놈 아니다. 행복하게 하루 마무리 잘하시고, 삶이 고된 요즘 많은 분 힘내시길 바란다”고 말하며 팬들에게 위로도 전했다.

앞서 김종국은 지난 9월, 비연예인 연인과 소수의 하객만 참석한 비공개 결혼식을 올렸다. 예식 사진은 물론 신부에 대한 정보도 일절 공개되지 않았으며, 철저한 사생활 보호 속에 치러진 이 결혼식은 ‘철통 보안 결혼식’이라는 표현과 함께 큰 관심을 모았다.

이후 그는 신혼여행지인 프랑스 파리에서 운동하는 모습을 담은 브이로그를 공개했으며, 일부 장면에서 창문 너머로 여성의 실루엣이 포착돼 화제를 모았다.

해당 영상은 별다른 안내 없이 비공개로 전환됐고, 온라인상에서는 “비연예인 아내의 신상을 보호하기 위한 조치”라는 추측이 제기됐다. 이에 김종국이 직접 해명에 나선 것으로 보인다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지