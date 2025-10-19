커피값 더 오르나… 유가·환율 상승에 수입 물가 오름세

지난달 국제유가와 환율이 상승하며 수입 물가가 석 달 연속 상승한 것으로 나타났다.

17일 한국은행이 발표한 수출입물가지수 통계에 따르면 9월 기준 수입물가지수(원화 기준 잠정치·2020년 수준 100)는 135.43으로, 8월(135.21)보다 0.2% 올랐다. 7월부터 석 달 연속 증가세다.

서울 여의도 직장인들이 아메리카노를 사 마시고 있다. 연합뉴스

원재료는 원유가 올랐으나 천연가스(LNG)가 내리면서 광산품(-0.2%)을 중심으로 0.1% 내렸다. 중간재는 1차금속제품(1.3%), 컴퓨터·전자·광학기기(0.7%), 석탄·석유제품(1.3%) 등이 오르면서 0.5% 상승했다. 자본재는 0.2% 하락했으나, 소비재는 0.1% 상승했다.

주요 등락 품목을 보면 커피가 7.6%나 오른 점이 눈에 띈다. 이외 제트유(3.4%), 동정련품(3.1%), 기타귀금속정련품(4.5%), 신선수산물(3.4%) 등의 상승 폭이 컸다.

한은은 원·달러 환율 및 국제유가 상승이 원인이라고 설명했다. 원·달러 평균환율은 8월 1389.66원에서 9월 1391.83원으로 0.2% 올랐다. 전년 동월과 비교하면 4.3% 상승했다. 같은 기간 국제유가는 두바이유 기준(월평균·배럴당) 69.39달러에서 70.01달러로 0.9% 올랐다.

수출물가지수도 석 달 연속 올랐다. 9월 수출물가지수는 8월(128.69)보다 0.6% 오른 129.50으로 집계됐다. 석탄 및 석유제품, 컴퓨터·전자 및 광학기기 등이 오름세를 견인했다. 농림수산품과 공산품이 모두 0.6%씩 상승했다.

무역지수 역시 수입물량지수(124.50)와 수입금액지수(144.63)가 전년 동월 대비 각각 13.7%, 7.8%씩 상승했다. 수출물량지수(137.23)와 수출금액지수(152.00)도 각각 14.4%, 12.0%씩 올랐다.

