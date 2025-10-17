경찰, 캄보디아 구금 2명 추가 송환…59명 남아

경찰이 캄보디아에 구금된 한국인 2명을 17일 오전 추가로 송환했다. 현재까지 캄보디아에 구금된 63명 중 4명이 송환되면서 현지에는 59명이 남았다.

경찰청은 이날 캄보디아 이민청에 구금됐던 한국인 2명이 인천국제공항에 도착했다고 밝혔다. 이들은 각 수사관서에서 범죄 혐의에 대한 조사를 받을 예정이다.

16일(현지시간) 캄보디아 프놈펜 인근 범죄단지인 태자단지의 모습. 연합뉴스

경찰 관계자는 “나머지 인원도 신속한 송환을 위해 협의를 지속하고 있다”며 “아직은 확정 전”이라고 전했다.

앞서 경찰청은 캄보디아에 구금된 한국인이 63명이라고 밝혔다. 이중 2명씩 두차례 송환이 이뤄져 현재 현지에는 59명이 남았다. 이들은 캄보디아 범죄단지 등에서 현지경찰에 의해 체포됐는데, 한국 경찰에도 대부분 범죄 혐의로 입건된 상태인 것으로 전해졌다. 일부는 처벌받을 것을 두려워 해 한국 송환을 거부하고 있어 경찰이 설득에 나선 상태다.

캄보디아 경찰은 전날 한국인 59명을 주캄보디아 한국대사관과 협력해 17일(현지시간) 본국으로 추방할 계획이라는 성명을 냈다. 이에 경찰청은 캄보디아 경찰의 일방적인 발표라고 밝혔다. 정부는 구금된 한국인들을 한 번에 데려오기 위해 전세기 투입을 캄보디아 정부와 조율 중이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지