가자 2단계 평화 협상 ‘안갯속’… 잿더미 도시 재건까지는 ‘먼길’

이스라엘과 팔레스타인 무장정파 하마스 휴전 후 도널드 트럼프 미국 대통령이 제안한 가자지구 평화구상 ‘2단계’ 논의에 들어갔다. 그러나 1단계 합의사항이 아직 완전히 이행되지 않아 난항이 예상된다.



미 일간 월스트리트저널(WSJ)은 15일(현지시간) 이스라엘·하마스 양측이 ‘2단계 협상’에 나섰다고 보도했다. 20개 항목으로 구성된 트럼프 대통령의 ‘가자 평화구상’ 중 2단계 협상에서는 하마스 무장해제, 가자지구의 전후 통치 방식, 국제안정화군 배치 등 양측의 입장이 팽팽히 맞서는 안건이 대거 포진해 있다.

팔레스타인 주민들이 15일(현지시간) 이스라엘군의 2년간 폭격으로 폐허가 된 가자지구 가자시티 교차로를 지나가고 있다. 이스라엘과 팔레스타인 무장정파 하마스는 휴전 후 평화구상 2단계를 논의하고 있지만 걸림돌이 적지 않다는 분석이다. 가자시티=AP연합뉴스

그러나 아직 1단계 합의사항인 이스라엘 인질·팔레스타인 수감자 맞교환을 두고도 양측 논쟁이 지속되고 있다. 사망한 이스라엘 인질 28명의 시신 전원 송환이 지연되고 있어서다. WSJ에 따르면 하마스는 지금까지 총 9구의 시신만 이스라엘에 인계했다. 하마스는 유해가 이스라엘군의 폭격 잔해 아래에 있어 시간이 더 필요하다는 입장이나, 이스라엘은 이를 두고 합의 위반사항이라면서 강경한 태도를 보인다.



양측 간 균열 조짐이 일자 미국이 개입에 나섰다. 미국 고위 보좌관은 유해 수습의 어려움을 인정하면서 미국과 다른 중재국들이 사망한 인질의 시신 위치를 찾는 데 도움을 주는 사람에게 포상금을 지급하는 방안을 검토하고 있다고 밝혔다.



로이터통신은 이날 시신 송환과 관련한 이 같은 마찰 속에서도 이스라엘이 구호품 반입 준비를 재개했다고 보도했다. 이스라엘과 하마스는 1단계 합의를 하면서 이스라엘이 폐쇄한 가자지구 구호품 반입 관문을 다시 열어주기로 한 바 있다.

