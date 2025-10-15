전세도 매매도 패닉… 중개소 문의 전화 폭주 [10·15 부동산 대책]

서울 전역과 경기도 12개 지역을 규제지역 및 토지거래허가구역으로 지정하고 주택담보대출 규제를 강화하는 내용의 강력한 부동산 대책에 부동산 업계는 거래 위축으로 인해 일시적으로 집값이 안정될 것으로 전망했다. 일각에서는 서민의 내 집 마련의 꿈은 물론 전세 물량도 사라질 수 있다는 우려도 나온다.

정부가 부동산 대책을 발표한 15일 서울 송파구의 한 부동산 밀집 상가에 있는 매물 안내판이 텅 비어 있다. 이제원 선임기자

15일 서울 강북구에서 13년째 공인중개사무소를 운영 중인 A(62)씨는 “이 정도 규제면 당분간 거래가 거의 없어지며 부동산 상승세가 일시적으로 멈출 것으로 생각한다”면서 “그동안 세입자를 끼고 내 집 마련을 하고 자신은 전세나 월세로 생활하는 사람이 있었는데, 토지거래허가구역으로 묶이면서 대출도 조이고, 절차도 까다로워지니 현금부자가 아니면 서울에서 내 집 마련은 어려워졌다고 본다”고 말했다.



A씨는 또 “갭투자가 막히니 전세 물량도 줄어 전세 구하기가 어려워질 것”이라며 “오늘 기존에 상담 중이던 고객들 전화 받느라 정신이 없다. 다들 패닉상태”라고 전했다.



대출 규제 타깃이 된 강남구의 경우 수요 양극화가 벌어질 것이라는 반응이 나왔다. 강남구에서 15년째 공인중개사로 활동 중인 B(64)씨는 “오래되거나 나 홀로 아파트 같은 매물은 주로 동작이나 마포 등지에서 학군 때문에 영끌(영혼까지 끌어모아 대출)해서 오는 40대 초반 부부가 많았는데, 이 수요가 사라질 것”이라고 내다봤다. B씨는 “다만 대단지 프리미엄 아파트 등의 주 수요층은 현금 구매력이 있는 사람들이어서 잠시 주춤할 뿐 이내 다시 상승세를 탈 것으로 본다”고 분석했다.

정부가 10·15 부동산 대책을 발표한 15일 오후 서울 남산에서 성동구와 광진구 일대 아파트 단지가 보이고 있다. 뉴시스

전문가들은 부동산 시장이 조정 국면을 맞이할 것으로 내다봤다. 박원갑 KB국민은행 수석부동산전문위원은 “서울 마포구와 성동구, 광진구 등 한강 벨트는 물론 수도권 아파트값을 주도하는 경기도 과천시, 성남시, 용인시, 수원시 등 경기남부 벨트도 타격을 받을 것”이라며 “6·27 대책에 이어 2차 충격요법인 만큼 수요자들이 관망세로 돌아서면서 전반적으로 조정국면으로 진입할 것으로 예상된다”고 말했다.

