[재미로 보는 오늘의 운세] 10월 15일 (수요일)

쥐

96년생: 불평이 많고 의견이 많은 운이다.

84년생: 외향적인 사람은 속내를 보이지 마라.

72년생: 옳고 그름을 혼자 판단은 무리다.

60년생: 금전손실을 유발할 수 있다.

48년생: 허니문은 끝났지만 로맨스는 계속된다.

36년생: 마지막이라는 단어는 사용하지 말자.

소

97년생: 소소한 행동 하나하나를 조심하자.

85년생: 정면 돌파해 자신의 입장을 해명하라.

73년생: 반복 속에서 단단한 뿌리를 내린다.

61년생: 서류상 보충하는데 주력하라.

49년생: 금전관계는 김,박씨로 해결된다.

37년생: 만찬을 앞에 두고 마음이 편치않다.

범

98년생: 늦었다고 생각할 때가 빠른 때다.

86년생: 어리석은 행동은 자제해야 탈이 없다.

74년생: 많고 적음에 민감하지 말자.

62년생: 자기중심적인 생각을 버리자.

50년생: 전업이나 창업에 대한 욕구가 강해진다.

38년생: 사촌이 땅을 사면 함께 기뻐하자.

토끼

99년생: 증권 토지 매매는 운이 불리하다.

87년생: 보완할 일은 즉시 처리해라.

75년생: 능력을 인정받지만 구설이 분분하다.

63년생: 침체기에 접어드는 운세니 분발하자.

51년생: 가족 간에 불협화음이 발생한다.

39년생: 마음이 편치 않고 일도 자꾸 막힌다.

용

00년생 상식적인 범위에서 벗어나지 마라.

88년생: 사업적인 부분은 나누어서 해결하라.

76년생: 상사로부터 신임 받고 재운도 따른다.

64년생: 현실의 뒷안길에는 곡길이 있다.

52년생: 한번 내린 결정을 그대로 가자.

40년생: 활기차게 달리는 종마의 기상이다.

28년생: 현재 일에 관심을 기울일 때다.

뱀

01년생 자신 없는 일은 시작도 하지 마라.

89년생: 영업하는 사람은 고객을 먼저 챙겨야 한다.

77년생: 마무리는 새롭게 시작하는것 보다 중요함.

65년생: 능력을 인정받아 승진하는 운이다.

53년생: 부모와 자식간의 즐거운 운이다.

41년생: 재물에 대한 지나친 애착은 금물.

29년생: 전체 틀을 먼저 이해하자.

말

02년생 반드시 해야 할 일은 지금 하라.

90년생: 출발점보다 방향이 관건이다.

78년생: 우물가에서 숭늉을 찾지 말자.

66년생: 상황판단이 희미한 운이다.

54년생: 실속 없는 일에 시간낭비한다.

42년생: 입이 가벼우면 구설이 따른다.

30년생: 과거사에 강박관념은 빨리 잊자.

양

03년생 하찮은 인연일지라도 소중히 여길 것.

91년생: 위기란 지나고 나면 좋은 기회가 된다.

79년생: 일에 꾸준히 정성을 다하자.

67년생: 광고나 선전물에 효과가 크다 .

55년생: 증권,투자권에는 시기상조다.

43년생: 무엇이건 적당하면 몸에 좋은 법이다.

31년생: 싫증과권태에 연연하지 말자.

원숭이

04년생 지금은 용기가 필요한 때이다.

92년생: 대립이 발생하기 전에 조치를 취하라.

80년생: 도전하는 것에 인색해서는 발전이 없다.

68년생: 유흥비로 출비가 많아진다.

56년생: 옛 이성을 만날수 있다.

44년생: 사소한 실수 때문에 일이 꼬인다.

32년생: 처음보다 마무리가 중요하다.

닭

05년생 개혁을 염두에 두고 변화해 보라.

93년생: 감정적인 일에는 관여하지 마라.

81년생: 한번의 만남으로 인연이 된다.

69년생: 실물수 관재수를 조심하자.

57년생: 소탐하다 대실을 하는 운이다.

45년생: 노랫소리가 여러모로 흥겹다.

33년생: 함께 하는 것만으로 행복하다.

개

06년생 시작했으면 끝장을 봐야 후회 않을 운.

94년생: 무분별한 행동으로 일관하면 정리하라.

82년생: 자신이 소임을 다하는데 노력하자.

70년생: 현실적인 부분을 인정하자.

58년생: 무리수를 두기보다는 잠시 간망하자.

46년생: 여성은 멀리 움직이면 불리하다.

34년생: 현재 일은 남의 의견에 따르자.

돼지

95년생: 솔선수범하는 자세로 맡은 일에 충실하라.

83년생: 외적인 성장보다 내실에 신경쓰자.

71년생: 서남방에서 좋은 통신이 온다.

59년생: 부부간에 적은 갈등이 나타난다.

47년생: 일어설 때와 앉을 때를 구별하자.

35년생: 이해가 넓게 생각 해야 한다.

