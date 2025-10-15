여친이 손으로 먹여준 과자에 ‘세균’ 묻었을 수도…손 안 닦는 여성 10% 넘어

게티이미지뱅크

우리나라 성인 중 15.9%는 용변 후에도 손을 씻지 않는 것으로 나타났다.

올바른 손 씻기만으로도 콜레라나 장티푸스 같은 수인성 질환의 50~70% 정도를 예방할 수 있는 만큼 귀찮더라도 꼭 실천하면 좋겠다.

15일 질병관리청이 ‘세계 손 씻기의 날’을 맞아 공개한 ‘2025년 감염병 예방행태 실태조사’에 따르면 성인 남녀 4893명의 ‘용변 후 손 씻기 실천율’은 84.1%로 조사됐다.

나머지 15.9%는 화장실을 다녀온 후에도 손을 씻지 않는 것으로 드러났다.

특히 남성의 손 씻기 미실천율은 21.4%로 여성(10.6%)의 2배 수준으로 집계됐다.

성인 남녀의 손 씻기 실천율은 전년(76.1%)과 비교하면 8.0%포인트(p) 높아졌다. 비누를 사용한 손 씻기 실천율도 45.0%로 전년(31.8%)보다 13.2%p 상승했다.

하지만 올바르게 손을 씻는 비율은 전년(10.5%)과 비슷한 10.3%에 그쳤다. 올바른 손 씻기란 흐르는 물에 비누로 손의 모든 표면을 문질러 30초 이상 손을 씻는 것을 의미한다.

용변 후 손을 씻는 전체 시간은 늘었으나 비누 거품으로 손을 비벼 닦는 시간은 평균 4.8초로 전년(5.6초)보다 줄었다.

질병청은 “손 씻기 실천율은 매년 점진적으로 상승하는 추세이지만 ‘올바른 손 씻기’ 실천율은 여전히 낮다”며 “손을 씻을 때는 올바른 손 씻기 6단계에 따라 손끝, 손가락 사이, 손톱 밑 등을 꼼꼼히 닦아야 한다”고 강조했다.

그러면서 “손 씻기 등 예방 수칙은 비용이 들지 않는 가장 기초적이고 효과적인 감염병 예방 수단”이라며 “동절기 호흡기 감염병 유행 등에 대비해 수칙을 준수해달라”고 당부했다.

한편 이번 조사는 질병청과 국립중앙의료원이 지난 6월 10일∼7월 10일 한 달간 공중화장실을 이용하는 19세 이상 일반 성인을 관찰한 결과다.

