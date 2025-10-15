경기도경제과학진흥원, ‘가족친화 일하기 좋은 기업’ 인증

경기도경제과학진흥원(이하 경과원)이 ‘2025 경기가족친화 일하기 좋은 기업’에 선정됐다.

15일 경과원에 따르면 경기가족친화 인증은 경기도가 도내 공공기관과 민간기업의 가족친화 경영 확산을 위해 추진하는 사업이다. 경과원은 모범적 실천사례를 인정받았다.

경기도와 경과원 관계자들이 ‘경기가족친화기업 인증 현판’을 들고 기념촬영을 하고 있다. 경과원 제공

경과원은 다양한 복지제도와 근무환경 혁신을 실천하고 있다. 직장 어린이집, 유연근무제, 배우자 출산휴가, 육아·가족 돌봄 휴직, 장기근속자 특별휴가 등 근로자가 가정과 직장 생활을 병행하도록 제도적으로 뒷받침했다.

아울러 임직원의 건강관리를 위한 종합건강검진 제도를 운용하고, 휴게공간을 마련해 일상 속에서 심신을 회복할 수 있는 환경을 조성했다.

덕분에 이번 평가에서 유연 근무 운영, 출산·양육 지원, 건강관리, 근무환경 개선 등 모든 평가 항목에서 높은 점수를 얻었다.

이번 인증으로 경과원은 3년간 정책 인센티브를 받는다. 도내 다른 기관에 모범사례를 제시하고, 일·가정 양립 환경 조성을 위한 교육과 홍보 프로그램 확대에도 나선다.

경과원은 올해부터 ‘경기 가족친화 인증기업 채용관’ 온라인 플랫폼을 운영해 인증기업과 구직자도 연결하고 있다.

인증기업에는 무료 채용지원을, 구직자에게는 인공지능(AI) 모의면접과 일대일 취업 컨설팅 등 서비스를 제공한다.

김현곤 원장은 “일과 삶의 균형이 조직의 지속 가능한 성장으로 이어지도록 가족친화제도를 꾸준히 확대·개선해왔다”며 “앞으로도 인증사업 주관기관으로서 도내 기업들에 모범사례를 제시하겠다”고 말했다.

