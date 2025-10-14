강균성, 성매매 업소 루머 해명 “가본 적도 없어”

유튜브 채널 '인생예배' 화면 캡처

그룹 노을의 멤버 강균성이 자신을 둘러싼 성매매 루머에 대해 직접 입을 열었다.

최근 강균성은 유튜브 채널 '인생예배'에 공개된 영상 '이정도로 솔직할 줄 몰랐어요 | 가수 강균성 (노을)'에 출연해 자신을 둘러싼 루머에 대해 솔직한 심경을 전했다.

강균성은 "어느 인터넷 카페에 'ㄴㅇ 그룹의 ㄱㄱㅅ이 했다'며 장문의 글이 올라왔다"고 입을 열었다.

이어 "제가 룸살롱에 가서 술집 일을 하는 분과 그 자리에서 엄청 쓰레기 같이 놀고 그 분과 관계를 맺었다라면서 엄청 구체적이고 자세하게 쓴 거다"라고 당시를 떠올렸다.

그는 "그런데 가본 적도 없고 그런 것을 한 적도 없다. 손이 부르르 떨리더라"며 "기자들에게 연락이 오고, 회사에서도 연락 오고 난리가 났다"고 했다.

이어 "처음엔 너무 화가 나서 루머 유포자를 찾아가서 따져야 겠다고 생각했지만, 결국 신앙의 힘으로 분노를 이겨냈다"고 덧붙였다.

한편 강균성은 2002년 그룹 노을로 데뷔해 '붙잡고도' '전부 너였다' '그리워 그리워' 등 수많은 히트곡으로 사랑 받았다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지