병원 밖 심정지 골든타임은 ‘30분’

국내 연구진이 30분 이내 응급실 이송이 병원 밖에서 발생한 심정지 환자의 생존율을 높인다는 사실을 대규모 국가 데이터 분석으로 입증했다.



연세대 용인세브란스병원은 심장내과 연구팀(제1저자 이오현 교수·허석재 박사, 교신저자 배성아·김용철 교수)은 2016∼2021년 국내에서 발생한 병원 밖 심정지 환자 7만6505명의 데이터를 확인한 결과 이 같은 사실을 확인했다고 14일 밝혔다.

사진=연합뉴스

연구팀은 119 응급의료서비스 호출 후 응급실 도착까지 걸린 시간에 따라 환자를 △1분위(25분 이하) △2분위(26~30분) △3분위(31~39분) △4분위(40분 이상)로 나눠 경과를 분석했다.



그 결과, 환자의 생존율 및 신경학적 경과는 30분을 기점으로 뚜렷한 차이를 보였다. 응급실 도착까지 40분 이상 걸린 환자와 비교했을 때 26~30분 이내 이송 환자는 병원 내 사망률과 심각한 뇌 손상률이 약 53% 낮았다. 25분 이내 응급실 도착 환자는 병원 내 사망률이 약 70% 낮고, 심각한 뇌 손상률은 68%가량 낮게 나타나는 등 생존 우위를 보였다.



응급실 도착 시간 지연에 따른 누적된 효과도 추가로 확인됐다. 연구진이 목격자 심폐소생술, 자동심장충격기 사용 여부 등 다양한 변수를 보정한 결과 응급실 이송이 5분 늘어날 때마다 병원 내 사망률은 약 16%, 심각한 뇌 손상률은 약 14% 증가했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지