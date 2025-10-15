[이코노 브리핑] 국민銀·신용회복위 ‘KB희망금융센터’ 운영 외

국민銀·신용회복위 ‘KB희망금융센터’ 운영

KB국민은행이 신용회복위원회와 업무협약을 맺고 취약계층 신용상담을 제공하는 ‘KB희망금융센터’를 운영한다고 14일 밝혔다. 전날 여의도 국민은행 신관에서 열린 협약식에는 이재연 신용회복위원장과 이환주 국민은행장(사진 오른쪽) 등이 참석했다. KB희망금융센터는 신용문제 컨설팅, 은행 자체 채무조정·신용회복, 정책금융상품 안내 등을 제공한다. 올 연말까지 서울·인천, 내년 중 전국으로 확대 운영한다.

우리은행, 우다페 연계 알뜰폰 개통 사은 행사

우리은행은 자사 알뜰폰 서비스 ‘우리WON모바일’ 신규개통 고객에게 10월 한 달간 사은 이벤트를 진행한다고 14일 밝혔다. 우리금융그룹이 진행하는 ‘우리금융 다함께 페스타’와 연계 시 최대 37만원 상당의 혜택을 제공한다. 이벤트 상세 내용은 우리WON뱅킹 앱 홈 화면 하단 ‘혜택’ 메뉴에서 확인할 수 있다.

현대카드, ‘고메위크 27’ ‘호텔위크 09’ 개최

현대카드는 프리미엄 카드와 현대카드 부티크 3종 회원 대상으로 ‘현대카드 고메위크 27’과 ‘현대카드 호텔위크 09’를 개최한다고 14일 밝혔다. 현대카드 고메위크는 현대카드가 엄선한 레스토랑을 50% 할인한 가격에 경험할 수 있는 미식 페스티벌로 오는 24일부터 30일까지 서울과 부산의 약 50개 프리미엄 레스토랑이 참여한다. 현대카드 애플리케이션(앱)에서 레스토랑과 방문 인원, 방문 시간을 선택하고 예약보증금을 결제하면 예약이 확정된다.

