‘캄보디아 사망’ 대학생 통장서 수천만원 인출… 연루자 최소 3명

캄보디아에서 현지 범죄조직에 의해 고문당해 숨진 한국인 대학생 통장에서 조직 범죄수익금 수천만원이 인출된 정황이 드러났다.

경북경찰청은 14일 숨진 경북 예천 출신 대학생 박모(22)씨의 통장 인출 자금 흐름과 연루자를 수사하고 있다고 밝혔다.

경북경찰청 전경.

경찰은 대포통장으로 이용된 박씨 통장에서 1억원 이하의 자금이 인출된 정황을 확인했다. 해당 통장 자금은 모두 출금된 상태로, 범죄 수익을 보전하지는 못했다. 경찰은 자금 인출에 연루된 관계자가 최소 3명 이상인 것으로 보고 있다.

경찰 관계자는 “구체적인 금액을 밝히기는 어렵지만 현금 인출(CD기)과 이체 등 여러 단계의 세탁 과정을 거쳤을 가능성이 있다”며 “수익금을 나눠 가졌다면 공범으로 볼 수 있기에 이 돈이 누구에게 흘러갔는지 유통 경로를 추적 중”이라고 말했다.

박씨는 지난 7월17일 "현지 박람회를 다녀오겠다"며 캄보디아로 출국했다가 지난 8월8일 깜폿 보코산 인근 차 안에서 숨진 채 발견됐다. 현지 범죄 조직에 감금·폭행당해 사망한 것이다. 캄보디아 경찰은 박씨의 사인을 ‘고문으로 인한 심장마비’로 추정했다. 박씨의 시신은 현재 캄보디아 프놈펜의 한 사원에 안치됐으며 국내 송환은 지연되고 있다.

충남에 있는 대학에 재학 중이었던 박씨는 같은 대학에서 만난 선배 홍모(20대)씨의 소개로 캄보디아로 출국하게 된 것으로 조사됐다. 대포통장 모집책인 홍씨는 현재 전자금융거래법 위반 혐의로 구속기소된 상태다. 홍씨에 대한 첫 재판은 오는 11월13일 대구지법 안동지원에서 열린다.

한편 텔레그램 ‘범죄와의 전쟁2’ 운영진은 “박씨는 대포통장 명의자로 캄보디아에 넘어간 뒤 5700만원 금원(돈)에 사고(인출)가 발생해 폭행과 감금을 당했다”며 “한국인 젊은 청년이 할머니 병원비를 벌기 위해서 캄보디아에 넘어가 안타까운 생을 마감했다”고 주장했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지