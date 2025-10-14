‘재생에너지 최적지’ 전남도, 에너지 미래도시 기획전략본부 신설

전남도가 정부의 ‘지방 중심 국가균형발전’과 ‘재생에너지 대전환 정책’, 세계적 투자 흐름에 선제적으로 대응하기 위해 에너지 미래도시 기획전략본수 신설에 나선다.

14일 전남도에 따르면 도는 최근 긴급 현안회의를 열고 재생에너지와 인공지능(AI)이 결합된 ‘대한민국 최초의 AI 에너지 미래도시’ 조성을 위해 ‘에너지 미래도시 기획전략본부’를 신설한다.

전남도청 전경. 전남도 제공

신설된 전략본부는 △미래도시 기본계획 수립 △RE100 산업단지 조성 △글로벌 AI 데이터센터 구축 △전력계통 확충을 통한 에너지 공급 방안 마련 △첨단산업 생태계 조성 및 인재 양성 등 에너지 미래도시 조성의 컨트롤타워 역할을 맡게 된다.

전남은 전국 최대 규모의 재생에너지 인프라(잠재량 444GW, 전국 1위)와 부지·용수 등 3박자를 모두 갖춘 최적지로 평가받고 있다.

특히 최근 오픈AI–SK그룹의 ‘AI 데이터센터 구축 협약’을 계기로 전남이 에너지와 인공지능(AI)이 융합된 신산업 중심지로 급부상하고 있다.

김영록 지사는 “전남은 이미 대한민국의 에너지 대전환 중심지이자 미래 산업의 거점”이라며 “속도와 실행력을 높여 도민이 체감할 수 있는 변화를 만들어가겠다”고 말했다.

