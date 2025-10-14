‘안티에이징 1위’ 설화수 자음생 뷰티페어

아모레퍼시픽의 뷰티 브랜드 설화수가 다음 달 2일까지 주요 온라인 플랫폼과 전국 백화점에서 ‘자음생 럭셔리 뷰티 페어’를 진행한다.



아모레퍼시픽은 “설화수의 대표 제품인 자음생크림의 효능을 알리기 위해 다양한 구매 혜택을 제공하며 고객과 소통하고자 이번 행사를 기획했다”고 13일 밝혔다.

사진=아모레퍼시픽 제공

이번 행사에서는 자음생크림 라인의 다양한 제품을 체험할 수 있다. 구매 고객에게는 제품 체험 키트를 포함한 다양한 증정품이 제공된다. 백화점 매장에서는 백화점 전용 자음생 특화 세트를 판매하고, 유통사별로도 맞춤형 혜택을 제공할 예정이다.



자음생크림은 피부 자생력을 깨우는 인삼 연구의 결정체라고 아모레퍼시픽은 설명했다. 설화수가 60년에 걸쳐 연구한 독자적인 인삼 성분과 피부 과학을 결합해 피부 본연의 생명력을 끌어올리는 효과를 내는 데 성공했다는 것이다. 핵심 성분인 ‘진세노믹스’는 6000배 농축된 희귀 인삼 사포닌을 기반으로 피부 속 콜라겐 생성을 촉진하고 피부 장벽을 강화해 탄력과 밀도를 높여주는 걸로 알려졌다.



설화수 관계자는 “자음생크림은 10년 연속 1위 안티 에이징(노화 방지) 크림의 위상을 유지하고 있다”며 “이번 페어를 통해 자음생크림의 진정한 효능을 고객에게 전달하면서 깊은 연결 고리를 만들어 나갈 것”이라고 밝혔다.

