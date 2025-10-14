한화, ‘K9A2 자주포’로 美시장 두드린다

한화가 세계 최대 방산시장인 미국에서 육군 현대화 사업을 위한 솔루션을 공개했다. K9 자주포 차세대 모델과 155㎜ 추진장약 공장의 현지화를 겨냥한 것이다.



한화에어로스페이스와 한화시스템은 미국 워싱턴DC에서 미 육군협회가 주최하는 전시회(AUSA)에 참가한다고 13일 밝혔다.

한화에어로스페이스가 미국 워싱턴DC에서 열리는 미 육군협회의 방산 전시회에 마련한 부스. 한화에어로스페이스 제공

15일까지 열리는 이 전시회는 92개국 4만4000명이 방문할 예정으로, 한화는 279㎡(84평)의 통합 부스를 꾸렸다.



한화에어로스페이스는 미 육군의 자주포 현대화 사업에 맞춘 차륜형 K9A2를 선보인다. K9A2의 자동장전 포탑을 ‘8×8 차륜형 플랫폼’에 탑재한 솔루션이다. 현재 미 육군은 사거리·정밀도·기동성 향상과 재장전·지속발사 능력을 갖춘 신형 자주포 도입을 추진하고 있다.



K9A2는 2022년 방위사업청과 체계개발 착수 이후 최종 성능검증 중인 최신 궤도형 자주포로, 자동화된 탄약적재·장전 시스템을 갖추고 있다. 분당 최대 발사속도도 기존 6발에서 9발 이상으로 늘었다.



한화에어로스페이스는 모듈형 추진장약(MCS)의 현지화 협력 방안도 중점 추진한다. 우크라이나 전쟁 이후 155㎜ 탄약 공급이 부족한 상황에서 한화는 MCS의 미국 현지 생산을 통해 미 육군 및 동맹국의 안정적 탄약 공급망 확보에 기여한다는 계획이다.



한화시스템은 이번 전시회에서 단거리 소형 능동형 전자주사식 위상배열(AESA) 레이다와 안티드론 등 미 국토안보 분야에 특화된 ‘다계층복합방호체계’를 선보인다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지