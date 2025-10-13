‘정년이’ 김윤혜, 25일 비연예인과 결혼 “평생의 동반자 만나”

배우 김윤혜가 10월의 신부가 된다.

13일 소속사 제이와이드컴퍼니는 다수의 매체를 통해 “김윤혜가 오는 25일 평생의 동반자로 함께할 소중한 인연을 만나 백년가약을 맺게 됐다”고 밝혔다.

이어 소속사는 “이외 결혼식과 관련한 세부 사항은 말씀드릴 수 없는 점 너그러이 양해 부탁드린다”고 당부했다.

그러면서 “언제나 한결같이 김윤혜를 사랑해 주신 많은 분들께 진심으로 감사드리며, 인생의 새로운 출발을 앞둔 김윤혜에게 따뜻한 축복과 응원 부탁드리겠다. 김윤혜는 앞으로도 배우로서 다양한 작품을 통해 좋은 모습을 보여드릴 예정”이라고 덧붙였다.

예식은 비연예인인 예비 신랑과 양가 가족들을 배려해 서울 모처에서 조용히 진행될 예정이다.

한편 2002년 패션지 보그걸 표지로 데뷔한 김윤혜는 이후 ‘엽기적인 그녀’, ‘별똥별’ 등 다수의 작품에서 활약했다. 지난해 tvN 드라마 ‘정년이’에서 매란국극단 히로인 서혜랑을 열연, 강렬한 인상을 남겼으며 올해 초에는 SBS 드라마 ‘나의 완벽한 비서’에서도 활약했다.

