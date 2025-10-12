NCT 도영 “이번 공연을 시즈니에게 바칩니다”…‘앙코르 콘서트’ 성료

도영의 앙코르 콘서트가 자체 최대 규모를 기록하며 성공적으로 마무리했다. 도영 SNS 캡처

“이번 공연의 주인공은 시즈니입니다.”

그룹 NCT 멤버 도영이 3만 3000명 시즈니의 환호 속에서 두 번째 투어의 앙코르 콘서트를 마무리했다.

도영은 10월 9~11일 사흘간 ‘2025 DOYOUNG ENCORE CONCERT [Yours]’를 개최해 팬들과 만남을 가졌다. 마지막 날인 11일 공연은 Beyond LIVE와 위버스 생중계를 통해 전 세계 팬들과 뜻깊은 시간을 함께했다.

특히 도영은 이번 공연으로 3일간 3만 3000여 관객을 운집, 자체 최대 규모를 기록하며 압도적인 글로벌 인기를 자랑했다.

이번 공연은 360도 개방형 무대로 구성해 다양한 동선을 선보였다. 또 키네시스 시스템을 활용해 플라잉 스테이지와 공연장 어디서나 시야가 잘 보이도록 설치된 16면의 대형 LED 스크린을 활용해 공연의 완벽도를 높였다 .

남다른 팬들 사랑으로 유명한 NCT 도영. 도영 SNS 캡처

이날 도영은 밴드와 오케스트라 세션의 연주에 맞춰 뛰어난 가창력과 감성적인 표현력을 통해 총 26곡을 완벽히 소화, 라이브에도 흔들리지 않는 음정으로 또 한 번 팬들을 놀라게 만들었다.

콘서트의 타이틀 ‘Yours’가 ‘지금의 도영을 만들어준 시즈니(팬덤 별칭)를 위한 무대이자, 함께 만들어가는 공연’이라는 의미를 담고 있는 만큼 도영이 팬들에 대한 남다른 애정을 엿볼 수 있었다. 이에 화답하듯 팬들 역시 뜨거운 떼창과 응원법을 외쳤다.

팬들은 ‘기억해줘, 시즈니와 함께한 모든 순간’, ‘기억할게, 도영이와 함께한 모든 순간’, ‘기다릴게, 도영이와 다시 만날 그 순간’이라는 문구의 슬로건과 ‘도영아 기억해줘’, ‘도영아 기억할게’, ‘도영아 기다릴게’라는 구호를 외치는 이벤트, 플래시와 팬라이트를 비추며 객석을 수놓는 등 공연을 더욱 의미 있게 만들며 잊지 못할 순간을 완성했다.

이날 도영은 “이번 공연의 주인공은 팬분들이고, 온전히 여러분만을 생각하며 준비했다. 제 노래를 듣고 단 한 분이라도 꿈을 꾸고 용기를 얻으실 수 있다면 좋겠다. 제가 꿈을 이루고 이 자리에 서기까지 시즈니가 사랑과 응원으로 큰 날개를 달아주신 것처럼, 이제는 제가 시즈니의 꿈을 응원하는 존재가 되기 위해 오래도록 노래하겠다. 진심으로 감사드리고, 사랑한다”라고 진솔한 마음을 전해 감동을 안겼다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지