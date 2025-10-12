자립준비청년 ‘주거’ 책임진다…경기도·GH, 임대주택·보증금 지원

경기도와 경기주택도시공사(GH)는 도내 자립준비청년에게 시세보다 저렴하게 거주할 수 있는 매입임대주택을 올해 118가구 공급한다고 12일 밝혔다.

경기도 광교 청사

대상은 가정위탁을 포함한 아동복지시설에서 퇴소할 예정이거나 퇴소 5년이 지나지 않은 자립준비청년, 청소년복지시설에서 2년 이상 거주하다 퇴소할 예정이거나 퇴소 후 5년이 지나지 않은 청년이다. 이들 가운데 성평등가족부 장관이 주거지원 필요성을 인정·통보하면 자격이 주어진다.

입주 희망자는 매입임대주택 공급센터에서 신청하면 된다.

매입임대주택은 GH가 매입해 시세의 30% 수준으로 임대한다. 도는 자립준비청년에게 임대보증금도 전액 지원하고 있다.

GH 광교 사옥

올해의 경우 12억여원의 예산을 마련해 118가구를 지원할 계획이다. 지난달까지 25가구가 기준을 충족해 보증금을 받은 것으로 집계됐다.

도 관계자는 “매입 임대주택 공급과 보증금 지원은 자립준비청년의 안정적 사회 정착을 돕기 위한 지원책”이라며 “맞춤형 지원을 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.

