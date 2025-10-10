특검, 통일교 한학자 총재·정원주 전 비서실장 등 재판 넘겨 [3대 특검]

윤석열 전 대통령의 부인 김건희씨 관련 여러 의혹을 수사 중인 김건희 특별검사팀(특검 민중기)이 윤석열정부와 세계평화통일가정연합(통일교) 간 일명 ‘정교유착’ 의혹과 관련해 통일교 핵심 관계자들을 10일 재판에 넘겼다.

특검팀은 이날 정치자금법 위반과 청탁금지법 위반, 특정경제범죄가중처벌법 위반(횡령), 증거인멸교사 등 혐의로 한학자 통일교 총재를 구속기소했다고 밝혔다. 한 총재 비서실장이었던 정원주 전 천무원(통일교 최상위 행정조직) 부원장에 대해서도 같은 혐의로 불구속기소했다.

서울 종로구 KT광화문빌딩 웨스트에 마련된 김건희 특별검사팀 사무실 현판. 뉴스1

특검은 앞서 구속기소한 윤영호 전 통일교 세계본부장을 정치자금법 위반과 횡령 등 혐의로 추가 기소했다. 윤 전 본부장의 아내이자 통일교 전 재정국장인 이모씨 역시 업무상 횡령 등 혐의로 불구속기소했다.

윤 전 본부장은 제20대 대선을 앞둔 2022년 1월 국민의힘 권성동 의원에게 당시 윤석열 후보가 당선될 경우 정부 차원의 통일교 지원을 요청하면서 정치자금 1억원을 전달한 혐의를 받고 있다. 같은 해 3∼4월 통일교 단체 자금 1억4400만원을 국민의힘 소속 의원 등에게 ‘쪼개기 후원’한 혐의도 있다. 특검은 한 총재와 정 전 부원장이 윤 전 본부장과 공모했다고 보고 있다.

윤 전 본부장은 2022년 7월 두 차례에 걸쳐 ‘건진법사’ 전성배씨를 통해 김건희씨에게 그라프 목걸이와 샤넬 가방 등을 선물하며 교단 현안을 청탁한 혐의(청탁금지법 위반)도 받는다. 이 또한 한 총재와 정 전 부원장이 윤 전 본부장과 공모했다는 것이 특검의 시각이다.

특검은 한 총재와 정 전 부원장, 윤 전 본부장, 이씨가 교단 자금으로 권 의원에게 건넨 정치자금 1억원과 국민의힘 의원 등에게 전한 후원금 총액 2억1000만원, 김씨에게 제공한 금품 구매대금 8200만원을 충당했다고 판단, 횡령 혐의도 적용했다. 아울러 2022년 7월 아시아의 한 국가 국회의원에게 선거자금 10만 달러를, 아프리카에 있는 나라의 대통령이 소속된 정당에도 선거자금 50만 달러를 제공한 일도 교단 자금을 횡령한 행위로 볼 수 있다고 특검은 설명했다.

증거인멸교사의 경우 통일교 지도부의 해외 원정도박 의혹 관련 수사 정보를 입수하고 증거를 인멸하려 한 정황이 특검 수사에서 포착돼 적용됐다.

향후 특검은 통일교인들이 2023년 3월 국민의힘 전당대회와 지난해 4월 총선을 앞두고 당원으로 집단 가입을 했다는 의혹을 수사하는데 초점을 맞출 것으로 전망된다. 개인의 자유의사에 반해 입당을 강요하면 정당법 위반에 해당하는 만큼, 당원 가입 과정에서 강제성이 있었는지를 밝혀내는 게 관건이다.

통일교 한국협회는 이날 입장문을 내 “특검이 한 총재를 기소한 데 대해 깊은 유감을 표한다”며 “한 총재는 고령과 부정맥 재발 등 지병으로 건강 상태가 매우 좋지 않음에도 불구하고 구속 상태에서 기소가 이뤄져 심각한 건강 악화가 우려된다”고 밝혔다. 이들은 “향후 재판 절차에서는 개인 건강에 대한 인권적 배려와 종교 지도자로서 역할을 고려해 지혜롭고 진중한 사법 판단이 이뤄지길 간곡히 요청드린다”고 덧붙였다.

