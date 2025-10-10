‘성형비만 1억5천’ 이세영, 귀필러 도전 후 반응 “얼굴형 달라져”…시술 전후 보니

유튜브 채널 ‘영평티비 YPTV’ 캡처

개그우먼 이세영이 귀 필러 시술 이후 달라진 외모를 공개하며 놀라움을 감추지 못했다.

이세영은 지난 9일 자신의 유튜브 채널 ‘영평티비 YPTV’에 ‘두팔이랑 손잡고 성형외과 다녀왔어요 (feat. 귀 필러)’라는 제목의 영상을 게재했다. 영상에서는 귀 필러 시술 과정을 솔직하게 담았으며, 학창 시절 ‘누운 귀’로 인해 겪었던 에피소드도 털어놨다.

그는 고등학교 3학년 당시 수능 사진을 보여주며 “수능 때 사진인데 귀가 아예 안 보였었다. 청 테이프를 뒤에 붙인 거다. 그랬는데도 안 보여서 웃고 있는 것”이라며 웃픈 추억을 전했다.

시술을 마친 직후, 거울을 확인한 이세영은 “어머. 어머 너무 신기하다”, “표현할 말이 이것밖에 없다. 여러분 이거 포토샵 아니다”라며 연신 감탄을 쏟아냈다. 시술을 담당한 의사에게는 “선생님 최고다. 귀버지”라고 너스레를 떨며, ‘어머니의 마음’을 즉석에서 열창해 웃음을 자아냈다.

집으로 돌아온 이세영은 “보시면 아시겠지만, 얼굴이 짧아진 느낌이다. 제가 턱이 좀 있는 편인데, 턱보다 귀가 보이니까 얼굴형도 부드러워진 느낌이다. 중안부도 짧아진 것 같다. 머리를 묶었을 때 얼굴이 더 짧아 보인다. 보이시냐. 대박이다”라며 시술 효과에 만족감을 드러냈다. 이어 “이런 좋은 게 있는 줄 알았으면 (귀 뒤에) 청 테이프 안 붙였지”라며 너스레도 잊지 않았다.

한편, 1989년생인 이세영은 ‘코미디빅리그’ ‘SNL 코리아’ tvN 드라마 ‘응답하라 1988’ 등에서 활약하며 얼굴을 알렸다. 그는 과거 방송과 인터뷰를 통해 쌍꺼풀, 코, 가슴 등 성형 비용에 1억5천만원을 썼다고 밝혔으며, 눈썹, 아이라인, 입술, 두피 등 반영구 시술도 받았다고 고백한 바 있다.

또한 지난 3월에는 가슴 재수술 사실을 공개해 관심을 모았다. 당시 이세영은 “가슴 수술한 지 딱 2주 됐다. 너무 자연스럽게 예쁘다. 마네킹 같다. 가슴 진짜 커졌다”며 만족감을 드러냈다. 앞서 그는 가슴 필러 부작용으로 내용물이 등까지 퍼졌다고 밝혀 안타까움을 자아낸 바 있다.

