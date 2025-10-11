강원관광재단, 석탄 운반로 ‘운탄고도’ 걷기 영월편 참여자 모집

강원관광재단은 운탄고도1330 테마 걷기 축제(트레일 페스티벌) 영월 편을 오는 18일 개최한다고 10일 밝혔다.

이번 행사는 과거 석탄 운반로였던 운탄고도1330 2·3길을 걸으며 영월의 가을 자연과 지역의 역사적 배경을 체험하는 내용이 골자다.

축제 포스터. 강원관광재단 제공

트레킹 후에는 영월 대표 축제인 제28회 김삿갓 문화제와 연계해 참가자들이 영월의 문화와 먹거리를 함께 즐길 수 있도록 기획했다.

18일 오전 9시 김삿갓아리랑장터에서 집결해 하루 동안 진행된다. 참가자들은 김삿갓아리랑장터를 출발해 운탄고도1330 2·3길 트레킹 코스를 완주하게 된다.

이 코스는 폐광 지역의 역사와 변화된 자연경관을 동시에 경험할 수 있는 길이다. 트레킹 후에는 현장에서 열리는 김삿갓 문화제에서 다양한 전통 체험과 공연, 먹거리를 자유롭게 탐방할 수 있다.

특히 참가자들에게는 선착순으로 예밀 와인 힐링센터에서 와인족욕 힐링체험을 제공, 트레킹으로 인한 피로를 풀고 특별한 경험을 선사할 예정이다.

참여는 네이버 예약을 통해 신청할 수 있다.

운탄고도1330은 과거 석탄을 운반하던 길을 복원해 조성된 구간으로 강원도 폐광지역의 역사와 자연이 공존하는 특별한 길이다.

트레킹을 통해 지역의 변화된 모습과 수려한 자연경관을 체험할 기회를 제공한다.

재단은 운탄고도1330을 지역 축제와 연계해 시너지 효과를 창출할 수 있도록 지속적으로 프로그램을 운영할 계획이다.

2025-2026 강원 방문의 해를 맞아 각 지역의 대표 문화 행사와 연계한 다양한 체험 프로그램을 제공한다. 다음 행사는 11월 1일 정선 하이원리조트 마운틴광장에서 강원랜드와 함께하는 테마 행사로 방문객들을 맞이할 예정이다.

최성현 강원관광재단 대표이사는 “운탄고도1330은 강원도의 중요한 역사적 자산이자 아름다운 자연 속에서 힐링을 제공하는 대표적인 트레일”이라며 “이번 영월 행사를 통해 운탄고도 2·3길의 매력을 알리고 지역 축제와의 연계를 통해 방문객들에게 만족도 높은 경험을 제공하겠다”고 말했다.

