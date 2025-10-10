세계일보

해병 특검, 이종호 첫 소환… 임성근 구명로비 진상 밝힐까 [3대 특검]

입력 : 2025-10-10 11:46:57 수정 : 2025-10-10 11:46:56
김주영 기자 bueno@segye.com

로비 통로로 지목된 단체대화방 ‘멋쟁해병’ 멤버

순직 해병대원 사건 수사 외압 의혹 등을 수사하는 채해병 특별검사팀(특검 이명현)이 10일 윤석열 전 대통령의 부인 김건희씨의 측근으로 불리는 이종호(구속기소) 전 블랙펄인베스트 대표를 참고인 신분으로 불러 조사 중이다. 임성근 전 해병대 1사단장 구명 로비 의혹 등을 규명하기 위한 차원이다. 이 전 대표가 채해병 특검팀의 소환 조사를 받는 건 이번이 처음이다.

 

이종호 전 블랙펄인베스트먼트 대표가 10일 서울 서초구 채해병 특별검사팀 사무실에 참고인 조사를 받기 위해 출석하고 있다. 뉴시스

이 전 대표는 이날 오전 9시14분 호송차를 타고 와 채해병 특검팀 사무실이 있는 서울 서초동 건물 앞에서 내린 뒤 교도관들과 함께 입장했다. 감색 정장 차림에 마스크를 쓴 이 전 대표는 “김건희씨에게 임 전 사단장을 거론했나”, “임 전 사단장과 언제부터 알고 지냈나”, “김씨에게 구명을 부탁한 적이 있나” 등 취재진 질문에 아무런 답을 하지 않고 조사실로 향했다.

 

김씨의 주가조작 의혹 사건 등에 연루돼 측근으로 꼽히는 이 전 대표는 임 전 사단장 구명 로비 과정의 주요 연결고리로 지목돼왔다. 그는 2023년 8월 단체대화방 ‘멋쟁해병’을 공익신고한 변호사와 통화에서 “내가 VIP한테 얘기하겠다”는 발언을 한 것이 공개되며 구명 로비설의 중심에 섰다.

 

특검팀은 이 전 대표가 멋쟁해병 멤버들과 모의해 임 전 사단장을 채모 상병 순직 사건의 혐의자에서 제외하려 했다는 의혹을 살펴보고 있다. 이날 조사에서 특검팀은 이 전 대표가 김씨와의 친분을 이용해 임 전 사단장 구명 청탁에 관여했는지 등을 집중적으로 캐물을 것으로 보인다.

 

앞서 특검팀은 지난 7월 이 전 대표의 자택과 차량을 압수수색했고, 8월에는 한강변에서 휴대전화를 파손하려던 정황을 포착해 수사를 이어왔다. 최근에는 멋쟁해병 멤버인 송호종 전 대통령경호처 경호부장과 사업가 최택용씨 등을 소환해 임 전 사단장, 이 전 대표와 관계를 추궁하기도 했다.

 

아울러 특검팀은 이날 오후 김동혁 전 국방부 검찰단장을 직권남용 혐의 피의자 신분으로 다시 소환한다. 김 전 단장은 이번이 여덟 번째 특검 조사다. 그는 2023년 8월 해병대 수사단이 경북경찰청에 이첩한 채해병 사건 기록을 압수수색영장 없이 무단으로 회수하고, 국방부 조사본부의 재검토 과정에 외압을 행사한 혐의를 받고 있다.


김주영 기자 bueno@segye.com 기자페이지 바로가기

