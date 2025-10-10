K리그2 7위 서울 이랜드, 5위 김포 원정에서 ‘승점 6점짜리 경기’ 승리하고 순위 뒤집을까

서울 이랜드 FC가 추석 연휴 3연전 마지막 경기에서 승리를 거두고 플레이오프 순위권 도약을 노린다.

서울 이랜드는 11일 오후 2시 김포솔터축구장에서 김포와 하나은행 K리그2 2025 34라운드 원정 경기를 치른다.

정규리그도 6경기만을 남겨둔 가운데 서울 이랜드는 승점 49점으로 7위에 올라 있다. 상대팀인 김포는 플레이오프 진출 마지노선인 5위. 두 팀 간 승점 차가 단 2점인 만큼 이번 ‘승점 6점짜리 경기’에서 기필코 승리해 순위를 뒤집겠다는 각오다.

연휴 기간 이어진 3연전으로 체력적 부담이 적지 않지만 뒤돌아볼 여유가 없다. 주장 김오규는 “지금의 순위를 보면 체력적인 부담을 이야기하는 것은 사치라고 생각한다. 각자가 프로답게 회복에 신경 써야 한다”며 “모든 선수와 구성원들이 자신이 원하는 것보다 팀이 가고자 하는 방향에 집중해야 한다. 그러려면 결국 대가 없는 희생이 필요하다. 주장인 나부터 팀을 위해 더욱 희생하겠다”며 각오를 전했다.

플레이오프 진출을 향한 선수단의 열망은 그 어느 때보다 간절하다. 김오규는 “현재 선수들이 열심히 하고 있지만 지금의 노력으로는 부족하다. 다른 팀들과 같은 노력으로는 절대 이길 수 없다. 남은 6경기 영혼을 갈아 넣어서 경기장에서 쓰러져 죽겠다는 각오로 임하겠다”며 비장한 모습을 내비쳤다.

다행히 부상 선수들이 하나둘씩 복귀해 힘을 보태고 있다. 직전 경기에서는 외국인 공격수 가브리엘이 약 40일 만에 복귀했다. 가브리엘은 36분을 소화하며 위협적인 헤더슛을 선보이는 등 존재감을 드러냈다. 가브리엘은 “부상에서 돌아와 다시 경기장에 설 수 있어 정말 기뻤다. 자신감과 경기 감각을 되찾을 수 있었다는 점에서 매우 중요한 경기였다. 몸 상태도 좋고 100% 준비돼 있다. 남은 경기에서 모든 것을 쏟아붓고 팀의 플레이오프 진출에 힘을 보태겠다“고 다짐했다.

수비진에서는 골키퍼 구성윤을 중심으로 안정감을 이어가고 있다. 구성윤은 직전 경기에서도 결정적인 1대 1 상황을 막아내며 활약했다.

한편, 서울 이랜드는 최근 원정 7경기에서 4승 3무 무패 행진을 이어가고 있다. 특히 김포 원정에서는 2년 동안 승리를 거두고 있으며 올 시즌 초반 맞대결에서도 에울레르와 아이데일의 연속 득점으로 2-1 승리를 챙겼다. 가브리엘 또한 충북 청주 소속이던 시즌 초 김포 원정에서 득점을 올린 좋은 기억이 있다. 시즌 막바지로 향할수록 승격 경쟁이 한층 치열해지는 가운데 서울 이랜드가 김포 원정을 계기로 상승세를 타며 플레이오프 경쟁을 이어갈 수 있을지 주목된다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지