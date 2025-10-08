[재미로 보는 오늘의 운세] 10월 09일 (목요일)

쥐

96년생: 광고를 보면 아이디어가 나타난다.

84년생: 큰 일을 앞두고 집안이 몹시 부산하다.

72년생: 말 한마디에 입장이 난처하다.

60년생: 마음속에 두었던 일이 생긴다.

48년생: 양동이에 물이 가득하다.

36년생: 등산이나 차 조심하자.

소

97년생: 겉모습만 반듯한 것은 실속이 없다.

85년생; 영업하는 사람과 계약이 성사된다.

73년생: 현재 일에 마무리에 치중하라.

61년생: 물건구입으로 손재가 온다.

49년생: 갑자기 병문안 일이 생긴다.

37년생: 어지간한 일에는 반응하지 말자.

범

98년생: 자신의 과오를 당당하게 인정하자.

86년생: 대업업 자동차매 결혼상담소업은 광고에 성과가 있다.

74년생: 인간관계를 구축하는데 관심가지자.

62년생: 일이 어렵다고 포기하지 말자.

50년생: 힘에 부치는 일은 보류하자.

38년생: 진득하게 한자리에 거주하자.

토끼

99년생: 중간에서 이간질하는 사람이 있다.

87년생: 조금은 느린 속도를 유지하는 것이 좋다.

75년생: 여성은 남성문제로 고민한다.

63년생: 신용상 문제가 생긴다.

51년생: 자신의 생각을 변심하지 말자.

39년생: 개혁성향이 강하게 나오는 날이다.

용

00년생 그냥 넘어갔더니 만만한 사람으로 생각한다.

88년생: 순탄한 국면에 접어들었다.

76년생: 출비나 소모에 신경쓰자.

64년생: 동고동락하던 사람과 갈등이 온다.

52년생: 일의 우선순위를 정하자.

40년생: 나 스스로가 건강을 체크하자.

28년생: 부동산에 자금이 묶여 고통이다.

뱀

01년생 자신에게 관대하면 단점을 못 찾는다.

89년생; 크고 작은 일들이 잦지만 걱정은 마라.

77년생: 동정과 연민의 차이점이 구분하자.

65년생: 서면상의 문제점이 발생한다.

53년생: 감각만을 의존하지 말자.

41년생: 하는 일에 변동하지 말자.

29년생: 칭찬은 상대방에 용기를 준다.

말

02년생 기분대로 행동하여 구설에 주의하라.

90년생: 자신을 채찍질하는 것이 도움이 된다.

78년생: 금융업 대부업 숙박업은 광고에 성과가 있다.

66년생: 신용이나 관재수를 주의하자.

54년생: 금전관계에 신중한 대처가 필요하다.

42년생: 이동 변화는 금물이다.

30년생: 새로운 사람만 찾는것은 좋지 않다.

양

03년생 자주 결정을 번복하는 것은 득보다 실이 많다.

91년생: 편한 길을 택하면 오히려 불리해진다.

79년생: 경우에 어긋나는 행동을 피하자.

67년생: 일 이외의 모든 것은 접어두자.

55년생: 주위의 반대가 심하다.

43년생: 욕심과 사리사욕을 버리자.

31년생:마음이 불안하면 일단 피하고 생각해라.

원숭이

04년생 손 안 대고 코 풀 수는 없는 법이다.

92년생: 자신감이 결여되면 쉬운 일도 힘들다.

80년생: 소 잃고 외양간 고치는 객이다.

68년생: 동지에게 자신의 고충을 털어놓자.

56년생: 타인의 사생활을 중히하자.

44년생: 화로서 상대를 대하지말자.

32년생: 명성있는 사람에게 큰 인덕이 온다.

닭

05년생 전체적인 흐름을 따르도 개성을 잃지 마라.

93년생: 급하고 바쁘게 움직이지 마라.

81년생: 정해진 규범대로 움직이자.

69년생: 금전의 협력을 구하는 운이다.

57년생: 논쟁에 피하는 것이 좋겠다.

45년생: 묵은 앙금을 털어 내기 좋은 때다.

33년생: 일을 차분히 순서대로 진행하자.

개

06년생 사생활을 들춰내다가 실수를 저지른다.

94년생: 악의적인 소문에 피해를 일을 수 있다.

82년생: 가구업 의류업 학원업은 광고에 성과가 있다.

70년생: 한번의 실수로 끝나자.

58년생: 자영업자는 소득이 약하다.

46년생: 일을 하다가 오류가 생긴다.

34년생: 가족의 말을 단번에 자르지 마라.

돼지

95년생: 상대의 분위기에 압도당하지 말라.

83년생: 남녀간의 애정문제가 발생한다.

71년생: 현재일에 너무 상심하지 말라.

59년생: 태양이 모습을 드러내는 운이다.

47년생: 소신껏 움직이면 소득이 크다.

35년생:신경통 관절염에 조심하자.

