한은 "통신요금 할인 효과 소멸…2% 내외 물가상승률 예상"

김웅 한국은행 부총재보는 2일 "(SK텔레콤의) 통신 요금 일시 할인 효과가 소멸하면서 소비자 물가가 오름세를 나타냈다"고 말했다.



김 부총재보는 이날 오전 한은에서 물가상황점검회의를 열고 9월 소비자물가 상승률이 2.1%로 집계된 배경과 관련, 이같이 설명했다.

김웅 한국은행 부총재보 [연합뉴스 자료사진]

그는 농축수산물가격 상승률이 8월 4.8%에서 9월 1.9%로 하락한 것과 관련, "기상 여건 개선, 정부 물가 대책 등에 힘입어 농산물이 하락 전환했다"고 분석했다.



이어 "향후 소비자 물가도 2% 내외 상승세가 예상되지만, 미국 관세 정책, 지정학적 불안 등 대외 여건 불확실성으로 환율, 유가 변동성이 높아진 만큼 물가 상황을 계속 점검할 계획"이라고 덧붙였다.



통계청이 이날 발표한 소비자물가 동향에 따르면 9월 소비자물가지수는 117.06(2020년=100)으로 지난해 9월보다 2.1% 올랐다. 지난 7월 2.1%에서 8월 1.7%로 하락했다가 반등했다.

