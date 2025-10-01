농협중앙회, 추석 맞아 어린이들에 따뜻한 햅쌀로 사랑 나눔

농협중앙회는 민족 최대 명절인 추석 명절을 맞아 30일 서울 용산구 영락보린원에서「농심천심 추석맞이 사랑의 쌀(米) 나눔」을 진행했다. 농협중앙회 제공

농협중앙회(회장 강호동)는 민족 최대 명절인 추석 명절을 맞아 30일 서울 용산구 영락보린원과 성북구 승가원에서「농심천심 추석맞이 사랑의 쌀(米) 나눔」을 진행했다고 밝혔다.

이번 나눔은 지난해에 이어 두 번째로 진행된 것으로, 농협은 아이들이 따뜻하고 풍성한 명절을 보낼 수 있도록 올해 수확한 햅쌀을 비롯해 쌀 가공식품, 농협캐릭터 굿즈 꾸러미 등을 전달했다.

특히 올해는 아이들의 정서적 발달과 즐거운 명절 체험을 위해 동화책과 놀이치료 교구 지원을 새롭게 포함해 더욱 의미 있는 나눔으로 이어졌다.

강호동 농협중앙회장은 “작년에 이어 올해도 아이들과 명절의 기쁨을 나눌 수 있어 기쁘”며“농협은 앞으로도 지역 사회 이웃들과 함께하는 나눔을 지속해 나가겠다”고 말했다.

한편, 농협은 매년 명절과 주요 기념일에 맞추어 다양한 사회공헌 활동을 이어가고 있으며, ‘농심천심’운동의 일환으로 농업·농촌을 넘어 지역사회 전반에 따뜻한 상생 문화를 확산하고 있다.

