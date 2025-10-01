[포토] AI 팩토리 M.AX 얼라이언스 전략회의

김정관 산업통상자원부 장관을 비롯한 참석자들이 1일 서울 중구 더 플라자 호텔 에서 열린 AI 팩토리 M.AX 얼라이언스 전략회의에서 기념촬영을 하고 있다. 산업통상자원부는 현재 102개인 AI 팩토리 선도사업수를 2030년까지 선도사업 수를 500개 이상으로 확대하며, 내년부터는 완전 자율형 AI 공장인 AI 팩토리의 건설에 필요한 기술개발과 실증사업을 추진할 예정이다.
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지
입력 : 2025-10-01 15:40:16 수정 : 2025-10-01 15:40:15
이재문 기자
김정관 산업통상자원부 장관을 비롯한 참석자들이 1일 서울 중구 더 플라자 호텔 에서 열린 AI 팩토리 M.AX 얼라이언스 전략회의에서 기념촬영을 하고 있다. 산업통상자원부는 현재 102개인 AI 팩토리 선도사업수를 2030년까지 선도사업 수를 500개 이상으로 확대하며, 내년부터는 완전 자율형 AI 공장인 AI 팩토리의 건설에 필요한 기술개발과 실증사업을 추진할 예정이다.
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지