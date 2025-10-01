수도권 의대 수시 지원자 내신 올라 평균 ‘1.12’…합격선 오를 듯 [입시톡톡]

2026학년도 대학 수시모집에서 의대 지원자들의 내신 성적이 전반적으로 상승한 것으로 나타났다. 특히 수도권 의대의 교과전형 지원자 평균 등급은 1.12등급까지 올라 합격선도 올라갈 것으로 보인다.

1일 진학사는 2026학년도 수시 지원 대학을 공개한 수험생 중 의대 학생부전형 지원자의 내신 성적을 분석한 결과 학생부교과·종합 전형 전체 평균은 1.43등급으로, 2025학년도(1.56등급)보다 올라갔다고 밝혔다.

전형별로는 학생부교과전형 등급 평균은 지난해 1.52등급에서 올해 1.33등급으로 0.19등급 올랐고, 학생부종합전형은 1.53등급에서 1.45등급으로 0.08등급 올랐다.

수도권 의대의 경우 특히 교과전형의 상승이 두드러졌다. 지원자 평균 내신은 1.12등급으로, 전년도(1.19등급)보다 0.07등급 오르며 우수한 학생이 더 몰렸다. 내신 1.0등급은 모든 과목에서 1등급을 받았다는 의미로, 1.0등급이 가까울수록 극최상위권이다. 학생부종합전형 지원자 평균 내신은 1.40등급(전년 1.41등급)이었다.

비수도권 의대 지원자의 평균 내신 상승폭도 컸다. 학생부교과전형은 1.33등급으로 전년도(1.53)보다 0.2등급 올랐고, 학생부종합전형은 1.56등급에서 1.42등급으로 0.14등급 올랐다. 최상위권일수록 내신 등급을 올리기 더 어렵다는 점을 고려하면 큰 상승폭이다.

지역인재전형을 제외한 비수도권 종합전형(일반)에서는 지원자 평균이 1.38등급으로 수도권(1.40등급)대학보다 높기도 했다. 진학사는 “의대 정원 축소와 경쟁 심화 속에서 수험생들이 무리한 상향 지원보다는 합격 가능성을 높이는 안정 지원을 택한 결과로 풀이된다”며 “이번 수시 경쟁률도 수도권 의대는 떨어지고, 비수도권 의대 일반전형은 올라갔다”고 밝혔다.

2025학년도의 경우 의대 모집인원이 예년보다 크게 늘었지만, 2026학년도는 다시 예년 수준으로 돌아가 수험생들이 전반적으로 작년보다 안정·하향지원을 하는 추세다. 올해 고3 재학생이 출생아가 많았던 ‘황금돼지띠’여서 수능 응시생(55만4174명)도 전년(52만2670명)보다 3만1504명(6.0%) 증가한 것도 안정·하향 지원을 이끄는 요소다.

비수도권 지역인재전형의 경우 학생부교과전형은 평균 1.36등급(전년 1.59등급), 학생부교과전형은 평균 1.44등급(전년 1.60등급)이었다.

우연철 진학사 입시전략연구소장은 “의대 지원자 내신 성적이 전반적으로 상승한 만큼 합격선도 동반 상승할 가능성이 크다”며 “다만 올해 수능최저 기준 충족이 결코 쉽지 않다는 점에서 최종 커트라인은 당초 예상과 달라질 수 있다”고 전망했다.

