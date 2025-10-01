임영웅 팬덤, 소아암 환아에 희망 전해…선한스타 가왕 상금 기부

가수 임영웅이 팬덤의 응원으로 얻은 선한스타 9월 가왕 상금을 소아암·백혈병·희귀난치질환 환아들의 긴급 치료비로 기부했다.

한국소아암재단은 선한스타 내 ‘영웅시대’ 팬덤이 열성적인 응원으로 가왕에 오른 임영웅의 이름으로 200만원을 기부했다고 1일 밝혔다. 이로써 임영웅은 누적 기부금 1억1200만원을 달성하며 ‘기부 천사’로서 선한 영향력을 발휘하고 있다.

가수 임영웅. 공식 사회관계망서비스(SNS) 캡처

선한스타는 스타의 선한 영향력을 응원과 기부로 확장하는 플랫폼으로, 팬들이 앱 내 미션과 참여를 통해 모은 순위 상금이 기부로 이어지는 방식이다.

이번 기부금은 소아암·백혈병·희귀난치질환 환아 가정의 갑작스러운 치료비 부담을 덜어주는 긴급 치료비 지원 사업에 쓰일 예정이다. 입원비, 약제비, 치료 부대 비용 등을 지원해 환아와 가족이 안정적인 환경 속에서 치료에 전념할 수 있도록 돕는다.

홍승윤 한국소아암재단 이사는 “임영웅과 팬들이 꾸준히 전해주는 귀한 손길이 환아 가정의 경제적 어려움을 덜어주는 큰 힘이 되고 있다”며 감사 인사를 전했다.

한편 임영웅은 오는 19일 인천 공연을 시작으로 대구, 서울, 광주, 대전, 서울, 부산 등 순회하는 2025 전국투어 콘서트 ‘IM HERO(아임 히어로)’를 개최할 예정이다.

