국민 10명 중 4명 "통일 필요"…20대는 절반이 "필요 없어"

국민 10명 중 4명꼴로 통일이 필요하다고 본다는 조사 결과가 나왔다.



서울대 통일평화연구원은 한국갤럽에 의뢰해 지난 7월 21일부터 지난달 17일까지 4주간 전국 19세 이상 남녀 1천200명을 대상으로 실시한 '2025 통일의식조사' 결과를 30일 공개했다.

경기 파주시 경의선 남북출입사무소. 연합뉴스

조사 결과 '통일이 필요하다'는 응답은 41.1%로 작년(36.9%)에 비해 4.2%포인트 상승한 것으로 나타났다. '통일이 필요하지 않다'는 응답은 작년(35.0%) 대비 4.6%포인트 하락한 30.4%로 집계됐다.



전반적으로 통일에 대한 인식이 개선됐지만, 젊은 층에서는 반대 흐름이 나타났다. 20대의 경우 통일이 불필요하다는 응답이 50.7%를 기록하며 2007년 조사를 시작한 이래 처음으로 절반을 넘어섰다.



통일 방식을 묻는 말에는 '여건이 성숙하기를 기다려 점진적으로 통일되는 것이 좋다'는 응답이 47.4%로 가장 많았고, '현재대로가 좋다'는 응답도 30.6%였다.



통일 가능 시기에 대해서는 '불가능하다'가 35.6%, '30년 이상'이 28.6%였다.



대북 인식을 보면 협력 의식과 적대 의식은 감소하고 지원 의식과 경계 의식은 증가한 것으로 나타났다. 이번 조사에서 협력 의식은 34.0%, 지원 의식은 17.8%, 적대 의식은 18.9%, 경계 의식은 22.9%를 기록했다.



북한으로 인한 안보 불안은 56.5%로 2018년(56.3%) 수준으로 낮아졌지만, '북한이 핵을 포기하지 않을 것'(89.7%)이라거나 '북한 인권 상황이 심각하다'(82.5%)는 비판적 인식도 동시에 강한 것으로 조사됐다.



대북 정책과 관련해서는 63.1%가 '평화 정착이 우선'이라고 답했으며, 52.0%는 이재명 정부 대북 정책에 만족한다고 했다.



연구원은 "북한의 통일폐기정책과 이재명 정부의 남북대화 및 평화공존 정책이 어떤 변화를 만들어내느냐에 따라 향후 통일의식이 영향받을 것"이라며 "특별한 관계 개선 없이는 세대, 지역, 이념 변수 분화가 더 확대될 것"이라고 전망했다.



주변국 친밀도 조사에서는 미국이 76.3%로 1위에 올랐지만, 2년 연속 하락세를 보였다. 일본(11.4%), 중국(2.1%), 러시아(0.1%)가 그 뒤를 이었다.



위협도는 북한이 42.1%로 가장 높았고, 이어 중국(31.0%), 러시아(11.1%), 일본(10.3%), 미국(5.5%) 순이었다.



이번 조사는 1대1 면접조사 방식으로 진행됐으며, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.8%포인트다.

<연합>

