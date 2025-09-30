이시바 "역사 직시 용기 필요…한일 관계 발전 추진해야"

이시바 시게루 일본 총리가 30일 한일관계에 대해 "다른 나라이므로 인식 차이가 있는 것이 당연하지만 역사를 직시하는 용기, 성실함을 가져야 한다"고 밝혔다.



이시바 총리는 이날 부산에서 이재명 대통령과 정상회담을 가진 이후 일본 취재진과 만나 "다음 정권에 바라는 것은 역시 이 관계를 불가역적으로 되돌리지 말고 발전적으로 추진해 가는 것"이라고 말했다.

이재명 대통령과 이시바 시게루 일본 총리가 30일 한일 정상회담을 위해 부산 누리마루 APEC 하우스에 입장하고 있다. 연합뉴스

이시바 총리는 내달 4일 집권 자민당 새 총재가 선출되고, 10월 중순 이후 국회에서 총리 지명선거가 치러지면 퇴임한다.



그는 이 대통령과 회담에 대해 "지난번 도쿄 회담 성과를 바탕으로 더 폭넓게 논의를 심화하고 한일관계를 안정적으로 발전해 나가기로 의견을 모았다"고 설명했다.



이어 양국 정상이 정기적으로 상대국을 오가는 '셔틀 외교'가 착실히 실천되고 있다는 점이 매우 의미 있다면서 "빈도를 높이는 것이 충분히 가능하고 셔틀이라는 이름에 걸맞게 만들어 가고자 한다"고 덧붙였다.



아울러 그는 이번 회담에서 북한의 완전한 비핵화를 위해 한일, 한미일이 긴밀히 협력해 대응한다는 점을 확인했다고 말했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지