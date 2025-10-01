바비온엑스퍼트, 전문가용 헤어 트리머 ‘넥스트트림’ DX2 출시

프리미엄 이발기 전문 브랜드 ‘바비온엑스퍼트’가 신제품 바버용 트리머 넥스트트림 DX2를 공식 출시했다.

신제품 넥스트트림은 170g 초경량 바디와 강력한 파워 모터를 탑재해 장시간 사용에도 손목 부담이 적은 것이 특징이다. 또한 미끄럼 방지 표면 처리와 인체공학적 설계로 안정적인 그립감을 제공한다.

이발기날은 블랙티타늄 코팅 세라믹과 프리미엄 스테인리스 소재로 제작되어 다양한 모발 타입에서도 뛰어난 절삭력을 발휘한다. 제품에는 클리핑, 디테일 컷 등 다목적 스타일링이 가능한 빗살캡이 포함돼 가정용뿐 아니라 전문 미용실에서도 활용도가 높다.

배터리는 고성능 리튬이온 배터리를 적용해 최대 3시간 충전, 3.5시간 풀 파워로 무선 사용이 가능하며, 전용 충전 거치대와 케이블 충전을 모두 지원해 사용 편의성을 높였다. 또한 4종의 빗살캡(1.5, 3, 4.5, 6mm)을 제공해 더욱 세밀한 커트가 가능하다는 것이 업체 측 설명이다.

바비온 엑스퍼트 관계자는 “넥스트트림 DX2는 메인 클리퍼의 파워를 그대로 구현한 모델”이라며, “강력한 절삭력과 초경량 설계를 동시에 구현해 전문가와 소비자 모두를 만족시킬 것으로 기대된다”고 전했다.

해당 제품은 바비온 공식몰 및 스마트스토어에서 구매할 수 있다.

