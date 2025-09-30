강남, 10월도 中企사장님들 고충 듣는다

서울 강남구가 관내 도·소매업 분야 중소기업 대표들과 10월에도 업종별 간담회를 이어간다.



29일 구에 따르면 하반기 간담회는 4회로 지난 1차 도·소매업(9월5일)에 이어 2차 K뷰티·서비스업(10월1일), 3차 반려동물산업(10월15일), 4차 골목상권(10월17일) 소상공인을 대상으로 진행한다. K뷰티 분야는 지난해 강남구가 전국 화장품 수출액 1위를 기록한 경쟁력 높은 산업으로 이번 간담회를 통해 글로벌 시장 확대와 지역 뷰티산업 생태계 활성화를 위한 지원 방안이 논의될 예정이다.



이번 간담회는 장기화된 경기 침체와 소비 패턴 변화 속에서 기업과 상인의 목소리를 직접 듣고 지역경제에 활력을 불어넣기 위한 해법을 찾기 위해 마련됐다.



단순한 형식적 만남이 아니라 현장에서 곧바로 정책 개선으로 이어질 수 있도록 업종별 특성에 맞는 맞춤형 논의에 초점을 뒀다. 앞서 상반기에 10회 열린 ‘경제활성화 간담회’에서는 소상공인 경영주치의 지원, 5인 미만 사업장 고용장려금 지원, 위생업소 시설개선 지원 같은 실질적 지원책이 새롭게 도입됐다.



조성명 강남구청장은 “중소기업인과 소상공인이 체감할 수 있는 변화를 만드는 것이 간담회의 가장 큰 목표”라며 “현장의 목소리를 구체적인 정책으로 연결해 민생경제 안정과 골목경제 활력 회복을 이끌겠다”고 말했다.

