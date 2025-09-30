우리금융, 생산적·포용금융에 5년간 80조 투입

우리금융이 향후 5년간 총 80조원을 투입해 생산적 금융 전환과 포용금융 확대에 나선다. 정부가 추진하는 국민성장펀드에 민간에서는 처음으로 10조원 참여 계획도 발표했다.



우리금융은 29일 오전 서울 중구 본사에서 최고경영자(CEO) 합동 브리핑을 열고 생산적 금융에 73조원, 포용금융에 7조원을 투입하는 ‘미래동반성장 프로젝트’를 2030년까지 추진한다고 밝혔다. 브리핑에는 임종룡 우리금융 회장과 정진완 우리은행장을 비롯한 자회사 CEO들이 대거 참석했다.

임종룡 우리금융그룹 회장이 29일 서울 중구 우리은행 본점에서 기자간담회를 열고 우리금융 ‘미래동반성장 프로젝트’를 발표하고 있다. 이 자리에서 우리금융은 생산적 금융 전환과 포용 금융 확대를 위해 2030년까지 전 계열사를 통해 총 80조원을 투입하겠다고 밝혔다. 연합뉴스

이날 임 회장은 “은행을 향한 ‘이자장사’ 비판은 주택담보대출에 치중하는 한계에 대한 것이라고 생각하고, 겸허히 수용한다”면서 “이를 타개하고자 우리금융이 기업과 사회 성장을 뒷받침하기 위해 무엇을 할 수 있는지 고민했고, 전환점을 잡고자 절박한 심정으로 준비했다”고 강조했다.



우리금융은 우선 생산적 금융 확대를 위해 정부 국민성장펀드에 10조원을 출자한다. 이는 국민성장펀드 150조원 중 민간 몫인 75조원의 약 13%다. 아울러 자체적으로도 은행·증권·보험 등 자회사에서 7조원을 조성해 인공지능(AI), 바이오, 방산과 같은 10대 첨단전략산업에 투자할 계획이다.



56조원은 융자로, 첨단전략산업 분야에서 대기업과 협력 중견·중소기업 등 생태계 전체를 함께 지원한다는 구상 아래 금융지원을 실시한다. 아울러 무역보험공사 보증서에 대한 여신을 확대하고 우량 수출입 기업에는 외환수수료 감면 및 금리우대를 제공할 예정이다.



한편 포용금융 차원에서 서민금융대출 확대 등에 7조원을 투입한다. 480억원 규모의 보증대출 등 소상공인 금융지원, 1000억원 규모의 배드뱅크 지원 등 정부 연계사업에도 나선다. 아울러 외부 신용등급(CB) 7등급 이하의 저신용 차주에게 0.3%포인트 금리인하를 새로 적용한다.



이 같은 투자 확대가 밸류업에 악영향을 끼칠 수 있다는 우려에 임 회장은 “자본건전성을 해치지 않으면서 생산적 포용금융을 해 나갈 것”이라며 저마진 사업 축소를 통한 자산 리밸런싱, 금융당국의 자본규제 합리화, 당국 가이드라인에 따른 가계대출 축소를 통해 투자 여력을 확보하겠다고 설명했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지