대구의료원 재정난에 ‘허덕’… 연말 현금 보유액 ‘0원’ 위기

공공의료기관인 대구의료원이 최근 2년 연속 100억원이 넘는 당기순손실이 발생하는 등 심각한 재정난에 처한 것으로 드러났다. 코로나19 팬데믹 당시 대규모 환자 이탈과 운영 비용 증가가 원인으로, 이런 추세라면 올 연말 기준 현금 보유액이 ‘0원’에 이를 것으로 예상되는 등 단기 현금 흐름이 심각하게 악화하는 상황이다.



29일 대구시의 대구의료원에 대한 종합감사 결과에 따르면 대구의료원은 코로나19 팬데믹 당시 감염병 전담 병원 역할을 마치고 난 이후인 2023년 117억원, 지난해에는 104억원의 당기순손실을 기록했다. 가용자금 보유 현황을 보면 코로나19 종료 후 의료 수익과 보조금 수익이 감소하고 의료비용은 증가하면서 2023년 80억원, 지난해에는 110억원의 과다한 현금 유출이 발생했다.



환자에게서 받지 못한 의료 미수금도 갈수록 늘고 있다. 의료 미수금은 지난해 결산 기준으로 3개월 치 의료 수익에 해당하는 94억원 정도로, 코로나19 발생 이전인 2019년 대비 53.1% 증가했다. 영남권 공공의료기관 중 가장 높은 비율이다.



인건비도 늘어나 경영 부담을 가중했다는 지적을 받았다. 시에 따르면 대구의료원의 인력은 현재 562명으로 2019년(569명)에 비해 오히려 7명 줄었다. 반면 인건비는 지난해 397억원으로 전년보다 15억원(4.1%), 2019년과 비교하면 68억원(20.9%)이나 늘어났다.



이는 대구의료원이 경영 악화에도 행정안전부의 총인건비 인상률 기준을 초과해 총인건비를 운영했기 때문으로 나타났다. 대구의료원은 2021년과 2022년에는 기준보다 각각 5%포인트 이상 초과했고 감염병 위기에서 벗어난 2023년에도 3.49%를 인상해 정부 기준치 3.1%를 웃돌았다.

각종 수당을 무분별하게 신설한 것도 문제다. 의료원 측은 하루 10만원씩인 신규 환자 입원 수당을 비롯해 하루 50만원인 야간 진료 수당, 월 50만원인 가정간호 수당을 지난해 7월부터 신설해 모두 36명에게 1억5000여만원을 지급했다가 감사에서 지적받았다.



경영 혁신을 추진한다며 1억여원을 들여 용역을 발주한 뒤 결과에 따라 별도 조직을 꾸렸지만, 해당 부서에 직원을 배치하지 않아 경영 개선 노력도 보이지 않았다. 이밖에도 직원 채용 부적정, 요양급여비용 심사 소홀 등 총 34건의 위법 사항이 적발됐다.



이런 상황에서도 대구의료원은 최근 3년간 900억원이 넘는 보조금과 출연금을 지원받았다. 지난해만 해도 보조금 의존율이 41%에 달한다. 시 감사위원회는 대구의료원의 총인건비 인상률 기준 미준수와 수당 임의 신설과 관련해 주의·기관경고 조치를 하고 조직 운영 체계 개선을 권고했다.



시 관계자는 “공공의료기관으로서 제 역할을 다하려면 구조조정과 경영혁신이 시급하다”며 “이번 감사 결과를 토대로 관리·감독을 강화하고 시정 조치에 나설 것”이라고 밝혔다.

