李대통령, 신임 주한대사들에 "AI·방산 협력 관심 기울여달라"

(서울=연합뉴스) 김도훈 기자 = 이재명 대통령이 29일 용산 대통령실에서 열린 주한대사 신임장 제정식에서 필립 라포튠 주한캐나다대사로부터 신임장을 받은 뒤 기념 촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 배우자 샹탈 마르코 여사, 라포튠 대사, 이재명 대통령, 조현 외교부 장관. 2025.9.29 superdoo82@yna.co.kr

이재명 대통령은 29일 우고 아스투토 유럽연합(EU) 대사 등 한국에 새로 부임한 주한 대사 7명으로부터 신임장을 전달받았다.



이날 오전 용산 대통령실에서 진행된 신임장 제정식에는 아스투토 대사 외에도 필립 라포튠 캐나다 대사, 나딘 올리비에리 로자노 스위스 대사, 바르토슈 비시니에프스키 폴란드 대사, 타넬 셉 에스토니아 대사, 미켈 헴니티 빈저 덴마크 대사, 웡 카이쥔 싱가포르 대사 등이 참석했다.



이 대통령은 대사들에게 "환영한다"고 말한 뒤 대사와 그 배우자, 수행원 등과 함께 기념사진을 촬영했고 별도 장소에서 환담을 이어갔다.

(서울=연합뉴스) 김도훈 기자 = 이재명 대통령이 29일 용산 대통령실에서 열린 주한대사 신임장 제정식에서 우고 아스투토 주한유럽연합대사(왼쪽)로부터 신임장을 받은 뒤 조현 외교부 장관과 함께 기념 촬영을 하고 있다. 2025.9.29 superdoo82@yna.co.kr

이 대통령은 이들에게 양국을 잇는 가교 역할을 당부하며 "한국이 강점을 가진 인공지능(AI), 첨단기술, 방산 등 협력에 관심을 기울여 주고 한국이 글로벌 책임 강국으로서 국제무대에서 더 큰 역할을 하는 데도 긴밀히 협력해 나가길 바란다"고 말했다고 강유정 대통령실 대변인이 서면 브리핑에서 밝혔다.



강 대변인은 "(신임 대사들은) 한반도 긴장 완화와 평화 정착을 위한 우리 정부의 노력에 적극적인 지지를 표했다"며 "이 대통령에게 양자 관계 확대의 전기를 마련하기 위해 재임 중 편리한 시기에 방문해 줄 것을 요청했다"고 전했다.



신임장 제정식은 신규 부임한 대사가 본국의 국가 원수로부터 받은 신임장을 주재국 국가 원수에게 전달하는 행사다.



이날 행사에는 정부 측에서 조현 외교부 장관이, 대통령실에서 위성락 국가안보실장과 임웅순 국가안보실 2차장, 최희덕 외교정책비서관 등이 참석했다.

